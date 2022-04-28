O Salih Tuna bizim için kitap yazmış

İsmail Küçükkaya, FOX TV'deki programına konuk ettiği CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e fakirin dünkü yazısından bahisle şöyle sormuş:

"Salih Tuna öteden beri dikkatle takip ettiğim bir isimdir. Diyor ki: 'CHP'li Özgür Özel de bu emperyalistlerin...' (yazısının önceki bölümünde böyle bir bağlantısı var) '...bu emperyalistlerin mahut tehditlerinden aldığı cesaretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ediyor...' (...) Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit mi ediyorsunuz?.."

Cevap çok eğlenceli fakat öncelikle İsmail Küçükkaya'nın söz konusu ettiği yazımın "bağlantısına" kısaca değineyim:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kavala kararı üzerine Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü, "Kesinlikle sonuçları olacaktır..." şeklinde Türkiye'yi tehdit etmişti. Bu da münferit değildi. Tam aksine, ABD'den AB'ye kadar Batı'dan gelen tepkilerin özeti mesabesindeydi.

Yani, emperyalistler Türk yargısının verdiği bir karardan dolayı Türkiye'ye bedel ödeteceklerini ilan ediyor, bunların içimizdeki yardakçıları ve beşinci kol faaliyeti yürüten bilumum elemanları da anında coşuyor!

Hatta Türk yargısına, "Bunlar haysiyetsiz, bunlar mafya, bunlar çete" diyebilecek kadar tozutuyorlar.

Zaten Batı'ya rağmen, Türkiye'deki Özgür Özel'lerden hiçbirinin tavır geliştirdiği görülmüş şey değildir.

İmdi gelelim iş bu Özgür Özel'in İsmail'in sorusuna verdiği cevaba.

Diyor ki: "O Salih Tuna, her pazar yalandan hepimizin isimlerini anarak CHP'de şu olmuş, CHP'de bu olmuş diye yalan haberler yazıp kitap yazan bir adam..."

CHP Grup Başkanvekilleri hep böyle mi yoksa böylelerinden mi seçiyorlar bilmiyorum?

Benim bildiğim, Engin Özkoç da benzer şeyleri söylemişti.

Hatta, "Gayriciddi üslupla yazılmış, mesnetsiz ve gerçekdışı" iddiasıyla fakiri mahkemeye vereceğini bile ilan etmişti.

İçlerinden aklı başında biri mi uyardı, "İstersen daha fazla kendini rezil etme..." mi dedi anlamadım, mahkemeye vermekten vazgeçti.

Lakin ben yine de ne olur ne olmaz düşüncesiyle, "Kafasını Kaybeden Adam" kitabımın arka kapağına şöyle yazmak zorunda kaldım: "Gayriciddi üslupla yazılmış bu mizahi roman gerçekdışı ve mesnetsizdir. Hiçbir doğruluğu yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok açık biçimde olumsuz siyasi algı yaratabilir. Uyarılarıma rağmen olumsuz bir algı oluşursa bunun sorumlusu ben değilim..."

Değerli insan Özgür Özel bir de "Salih Tuna geçmişte FETÖ hakkında ne demiş?.." diye bir şeyler gevelemiş.

Bugün grup başkanvekilliğini yaptığı partisinin FETÖ ile dayanışma içinde olduğuna bakmayıp, FETÖ olarak deşifre edilmeden önceki dönemde Fetullahçılara kimin ne dediğini sorgulayabilir.

Çelişki nihayetinde cibilliyetin göstergesidir, beni ilgilendirmez.

Malum 6'lı masada gırtlağına kadar FETÖ'ye batmışlarla ittifak kuracaksınız, seçim vaatleriniz arasında FETÖ'cüleri serbest bırakmak yer alacak, lideriniz "Cemaat mazlumdur; mazlumları savunmayacağız da kimi savunacağız..." diyecek, FETÖ tapeleriyle sürgit siyaset yapacaksınız, hülasa, FETÖ'nün umudu haline geleceksiniz, sonra da lagaluga edeceksiniz.

Dedim ya cibilliyetiniz beni ilgilendirmez.

Lakin, Salih Tuna'nın bugün de geçmişte de FETÖ hakkında ne düşündüğü, ne dediği bellidir. Terbiyesizliğin lüzumu yok!

FETÖ sitelerinden veya mezhepçi entegristlerin çarpıtma ve manipülasyonlarından hareketle saygısız imalarda bulunmanıza izin vermem.

Bakınız, Ümit Zileli 2009-2011 tarihinde birlikte program yaptığımız dönemden bahisle ne demişti: "Salih Tuna, Fetullah belasının gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde, 'Fetullah ve cemaatinin nasıl bir tehdit olduğunu' anlatmış, biz de hayretler içinde dinlemiştik!.." (5 Kasım 2020, Korkusuz)

O değil de Özgür Özel'e "değerli insan", Kılıçdaroğlu'na da "Sevgili Kılıçdaroğlu" diyorum ya yarın öbür gün bir Molla Kasım çıkıp da fakiri sigaya çekmesin.

Hay Allah!

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