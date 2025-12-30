Viral Galeri Viral Liste Konya’da kan donduran olay! Kuzenini öldürdü | O fotoğraf ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:43
Konya'da Gökhan Düzenli (23), eşi Ceren Düzenli'yi kaçıran kuzeni Yılmaz Işıklı'yı (30) silahla öldürmüştü. Düzenli'nin ifadesinde, kendisine attıklarını ileri sürdüğü eşi ve kuzeninin samimi fotoğrafı ortaya çıktı.

Kan donduran olay, 10 Aralık gece saatlerinde merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Gökhan Düzenli'nin eşi Ceren Düzenli, bir süre önce Düzenli'nin kuzeni Yılmaz Işıklı ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Taraflar arasında başlayan husumet cinayetle sonuçlandı.

Düzenli, tüfek ve tabancayla Işıklı'nın evine gitti. Tüfeği ateşledikten sonra tutukluluk yapınca bu kez tabanca ile ateş edip Işıklı'yı öldürdü. Yakalanan Gökhan Düzenli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SARILIP GÜLEREK VERDİĞİ O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Ceren Düzenli ve Işıklı'nın birlikte çektikleri ve Gökhan Düzenli'ye gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta ikilinin birbirine sarılıp gülerek verdiği poz dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ
1 çocuk annesi Ceren Düzenli, olaydan sonra eşinin bir yakınına 'Düşündüğünüz gibi bir şey yok. Sadece Gökhan'dan kurtulamayacaktım Yılmaz'ı kullandım. Şu anda konuşmam etmem. O da intikam aldı' mesajını yazdığı öğrenildi. Mesajlar ve fotoğrafların da delil olarak savcılığa sunulduğu belirtildi.

