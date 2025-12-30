Konya’da kan donduran olay! Kuzenini öldürdü | O fotoğraf ortaya çıktı
Konya'da 23 yaşındaki Gökhan Düzenli, eşi Ceren Düzenli'yi kaçıran kuzeni 30 yaşındaki Yılmaz Işıklı'yı silahla öldürmüştü. Düzenli'nin ifadesinde, kendisine attıklarını ileri sürdüğü eşi ve kuzeninin samimi fotoğrafı ortaya çıktı. Ceren Düzenli ve Işıklı'nın birlikte çektikleri ve Gökhan Düzenli'ye gönderdikleri fotoğrafta ikilinin birbirine sarılıp gülerek verdiği poz dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:43