Vaktiyle politikacının birine "Eşeğin (...) su kaçırdı" demiştim de, bir okur, eşeklere hakaret ettiğim gerekçesiyle fakiri'ne şikâyet etmişti. Üstelik o vakit de aynen böyle, parantez içinde üç noktayla sansürlemiştim.Ne mi olmuştu?Basın Konseyi, "Basın meslek ilkelerinin" 12'nci maddelerinden bahisle benden savunma istemişti.İşin garibi söz konusu madde, "Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez..." şeklindeydi. Sizin anlayacağınız, o dönemde başkanlığını'nin yaptığı Basın Konseyi, "kişi ve kuruluşlar" ile eşekleri eşitlediğinin farkında bile değildi.Türk basın tarihinde bu bir ilkti ve ben de bunubaşlığı altında dile getirmiştim."Equus asinus" bildiğiniz eşeğin Latince'si. Eşek hangi dile çevrilirse çevrilsin, eşekliğin baki kaldığının altını çizmek istemiştim.Zaman ve mevzu veya illiyet değişse degerçekten de baki kalıyor!..nedeniyle gönenen insanlara, "BOGG binersiniz!" demek başka nedir ki?

***

projesine "Tarihi yarımada yok ediliyor!" yaygarası yaptınız. Hizmete girdiği gün "Su sızdırır" dediniz. Su sızdırmayınca dadiye kaptırıp gittiniz.İstanbul Havalimanı için "Çok rüzgâr alıyor, uçaklar inemiyor" diye çamur attınız. Uçaklar inince, "Zarar ediyor" faslına geçtiniz. Kâr açıklanınca da "Millet aç aç" şamatasına başladınız.Yazık ki hep böylesiniz.İHA'lar yapılır sevinmezsiniz, yüz milyarlarca metreküp doğalgaz rezervi keşfedilir adeta karalar bağlarsınız!Yanlış anlamayın, iktidarı eleştirin; eleştirinin olmadığı yerde zaten kokuşma başlar.Lakin, TOGG'a BOGG demek eleştiri falan değildir.gibi dün övdüğüne bugün "bogg" atmak da siyaset değildir.

***

Naçizane tavsiyem, "Eşeğin (...) su kaçırmak" denemeleri yerine, sanal âlemdeki artırılmış gerçekliği (metaverse) tercih edin.Hiçbir şey olmazsa, mutlu olursunuz., "One minute" çektiğinde, "Siyonistler ona gününü gösterir şimdi" yollu ellerinizi ovuşturdunuz. Umduğunuz olmadı.'nun tüm darbe girişimlerine destek verdiniz, yine olmadı. Sel, deprem, yangın gibi doğal afetlere sinsice sevindiniz, randıman alamadınız.Pandemi, küresel kriz derken kaç yıldır hasretle beklediğiniz ekonomik sıkıntılar baş gösterdi.Siz de her an her dakka "Erdoğan bitti, AK Parti eridi" deyip duruyorsunuz. Anketler yayımlıyor, "Bu sefer iktidara geliyoruz" diyorsunuz.Ama yine çok gerginsiniz! Bari kendi sözünüze inanın da rahatlayın yahu!..Belki de, Türk parası değer kazanınca üzülüp, kaybedince sevinecek kıvama geldiğiniz için gerçek dünyada sakinleşmeniz mümkün olmuyor.O halde biraz yaratıcı olun,deneyin.Baksanıza, Fenerbahçeli bir taraftar (metaverse marifetiyle)'un Akyazı Stadyumu'nu satın alıp'mizin bayraklarıyla donatmış.Siz de, mesela, AK Parti'nin tüm binalarını satın alıp CHP bayraklarıyla donatabilirsiniz.Yine de nefsinizi köreltemezseniz, AK Parti'nin yaptığı yolları, köprüleri, hastaneleri havaya uçurup, doları da 50 bine çıkarabilirsiniz.Daha da olmazsa, sevgili'in söylediği gibi gazetelerimize elkoyarsınız, bizi de ister yağlı kazığa oturturister'ye doldurursunuz. Böylece dilinizdendüşürmediğinizyeni refiklerinizle birlikte gerçekleştirmişolursunuz.Umulur ki siz de rahat eder, bize de rahat verirsiniz.Çünkü böyle hiç çekilmiyorsunuz, sıktınız.