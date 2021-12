Muhalif güruhun çok ilginç bir "başarısı" var, bu gerçeği inkâr edemeyiz!Dolar yükselirkendiyerek panik havası yaratmışlardı. Hatta, kendilerine inananların evini barkını satıp dolara yatırmalarına neden olmuşlardı.İmdi, dolar 12'lere düştü, yani TL değer kazandı, bu sefer dedemeye başladılar.Bunların kavlince dolar yükselirken de kötü, inerken de!"Yenilsen de yensen de taraftarın senle" diyen futbol takımı taraftarlarına benziyorlar.Lakin bir farkla: Hiçbir taraftar kendi takımının yenilmesine sevinmez! Bunlar seviniyor!Bunlar neyin taraftarı mı?.. Valla TL'nin olmadığı kesin. Çünkü TL düşünce sevinip değer kazanınca üzülüyorlar.Diyeceksiniz ki "başarı" dediğin bu mu?Doların TL'ye karşı değer kazanması üzerindendiye inandırdıkları muhalif sosyolojiyi, dolar TL'ye karşı değer kaybettiğinde dediye inandırabiliyorlar.Başarı değilse nedir bu?Hiç kuşkusuz kendilerine inanan sosyolojinin yıllar yılı algı operatörleri tarafından "işleme" maruz kalmasının bu başarılarında etkisi büyük.

***

Eğitim seviyesi yüksek, okumuş yazmış, aydın, sanatçı kesimlerden oy alıyoruz diye yıllar yılı hava basıyorlardı.19 yıldır muhalefette bulundukları süre içinde ilaç niyetine olsun bir tane güven duydukları ekonomist yetiştiremediklerinden midir nedir, daha dün eleştirdikleri'ın ağzına bakıyorlar.Bundan büyük zillet olur mu?'de Babacan'dan geriye kalan zamanlarda da bizim İbo'nun ağzına bakıyorlar. (Aferin ulan İbo, bunlara müstahak, aynen devam et kardeşim, arkandayım.)İçlerinden bir Allah'ın kulu da çıkıp, "2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık senin döneminde vermedik mi? Tüm ekonomik kırılganlıklar hep bu cari açığın sonucu değil mi?" demiyor.Tamam hiçbirinden, Berat Albayrak döneminde (2019) 1.6 milyar dolar CARİ FAZLA verdiğimizi söylemesini beklemiyoruz. Fakat sıcak para ekonomisti Babacan'ın cari açık tablosunu gizlemesine de bu kadar kör olmak nedir birader?

***

ekonomik gerekçelerin yanı sıra faize karşı motivasyonunu inanç değerleri üzerinden dermeyan edince şamataya başladılar.Geçen gün de "Hani faiz haramdı" diye tag açtılar.Aralarında her cins var. Dertleri helal haram olmayanlar, ateistler, ham yobaz kaba softalar, nas ile Nas Suresi'ni karıştıran allameler, mülaâneciler, eski akepeliler, kifayetsiz muhterisler, zıpçıktılar, hülasa "bütün rahatsızlar" toplanmış.Akılları sıra çelişki avcılığına çıkmışlar. Sayıyorlar: Açık saçıklık da haram, içki de haram, loto ve piyango da haram, ila ahir. Bir de "faizin azı da haram çoğu da" diyenleri yok mu? (Hey Allah'ım ya, şuncacık şeyi Başkan Erdoğan bilmiyor da bir tek bunlar biliyor.)Faizin haram olmaklığının dile getirilmesinden rahatsız olduklarını açık seçik söylemek yerine kendilerini böyle sağa sola atıyorlar.Dönemin Başbakanı Erdoğan, Filistinli çocukların gövdelerini parçalayan İsrail'in Cumhurbaşkanı'in yüzünediyerek "One Minute" çektiğinde de bu rahatsızlar güruhu aynı şeyi yapmışlardı.Rusya'ya da, Çin'e de, ABD'ye de "One Minute" çeksene, diyerek mezkûrçıkışını itibarsızlaştırmaya çalışmışlardı.E tabii, ırkçı Siyonistlerin Filistinli çocukları katletmesine destek verecek halleri yoktu ya!Rahatsızlık kemiklerine işlemiş. Hiç değişmiyorlar.