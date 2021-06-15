AK Parti'de vaktiyle "profesyonel" görevlerde bulunanların ayrıldıktan sonra nasıl pespayeolduklarını görüyorsunuz.Bunların bir kısmı,takımı.Davaları, makam/mevkiden ibaretti. Cibilliyetleri zaten fazlasına elvermezdi.Bunlara hiçbir lafın tesiri olmaz. Ayrılıklarına bin bir neden öne sürmelerine sakın bakmayın, tekrar makam/mevki sahibi olurlarsa en öne geçmek için her şeyi yaparlar.Dedim ya cibilliyetleri böyle!Aktif görevleri sürerken "yalakalıkta" sınır tanımayan bu tipler, ayrıldıklarında dasınır tanımıyorlar.O kadar sınır tanımıyorlar ki yıllar yılı üst makamlarda bulunmuş olmanın hiçbir sorumluluğunu taşımıyorlar. Sanki dersin doğuştan muhalifler.Bu familyadan henüz aktif "görevlerine" devam edenlerin bir gözü hep kiriştedir. Her tarafları ayrı oynar.Bunlar hakkında bir arkadaşım şöyle demişti:'ın sayesinde makam/ mevki sahibi olan bu tiplerin sinsilikleriyle mücadele etmekten, Erdoğan düşmanlarıyla mücadele etmeye mecalimiz kalmıyor.

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Unutmuş olamazsınız, bir ara başta CHP olmak üzere muhalif güruh,muhabbetine felaket sardırmıştı.direnişine önderlik eden'ın millet nezdinde elde ettiği müthiş prestiji sarsmak için, AK Parti'ye "siyasi ayak" lakırdılarıyla yüklendikçe yükleniyorlardı.Hatta, CHP Genel BaşkanıAK Parti'de 120-180 arasındakullanan milletvekilinin varlığından söz etmiş, bu listenin de elinde olduğunu söylemişti.O gün bugündür,denildi, ama cevap vermedi.Çok tuhaftı...Hem "FETÖ'nün siyasi ayağının" peşindeymiş gibi yaptı, hem de 15 Temmuz'adiyerek FETÖ'yü temize çıkartmaya çalıştı.Sonuç itibarıyla...Kılıçdaroğlu, AK Parti'deki ByLock kullandığını iddia ettiği "FETÖ'nün siyasi ayağını" açıklamadı amave'la birlikte AK Parti'deki birharekete geçerek 2 ayrı parti kurdu.

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Bunlarınolduklarını bilmiyorum. Benim bildiğim şudur:FETÖ ile bütün köprülerin atılıp 15 Temmuz'da "ölümüne" mücadele verildiğinde liderleri etrafında her zamankinden daha çok kenetleneceklerineKi, daha önce muhalif olangibi partiler "vatanın bekası" için 15Temmuz'dan sonra ittifak kurarken, bunlarayrılıp parti kurdular.vepartilerini kurunca muhalif güruh da bir dahamuhabbetini açmadı. Yani,CHP başta olmak üzere tüm muhalifler bu ayağı çok sevdi.O kadar ki, Kılıçdaroğlu,Onlar da bu sevgiye layık olmak için kendilerini iptizale uğratmayı bile göze aldılar.Mesela, bir televizyon programındadiyen Davutoğlu bir gün sonra tornistan etti.Şimdi Kandil'den CHP'ye, FETÖ'den Davutoğlu ve Babacan partilerine kadar hepsinin tek bir hedefi var:Erdoğan'ı indirmek!..