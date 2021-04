Bunların o çok demokrat yazarları 15 Temmuz öncesi temenni sadedinde,demişti.Nitekim çok geçmemiş,'nun suikast timleri'e doğru harekete geçmişti.Hedeflerindevardı. Muhtemelen o çok demokratyazarlarının temennisini gerçekleştireceklerdi.Böylece..."Türkiye sokaklarında tank görülmeden iç savaşın çıktığı anlaşılmaz...Türkiye iç savaşın cehenneminden geçmeden iflah olmaz" diyen bilumum yazarçizerlerinin "öngörüsü" tutmuş olacaktı.Sadece iç savaş değil,'la da sonu gelmez mezhep savaşları başlatılacaktı. Sonuç itibarıyla, Anadolu coğrafyasının mahvına neden olacaklardı.Şükür ki şükür,'ın önderliğinde bu aziz millet, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz'da şanlı bir direnişle işgale engel oldu."Atatürkçü" okurlarım için hülasa edecek olursam:Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl ki, 15 Temmuz'da da

***

Bu ülkeyi kurtaran lideri,'in akıbetiyle tehdit etmenin hiçbir tevili olamaz.boşuna tevil etmeye çalışmasın. (Menderes'in akıbetini gerekçelendirmek de darbelerin gerekçesi olabileceğine inanan hastalıklı zihinlerin marifetidir.)"Erdoğan'ı öldürecekler, cesedini bir çöplüğe atacaklar" diyenlerin neye güvendiklerini 15 Temmuz işgal girişimiyle gördük.Peki, Erdoğan'ı Menderes'in akıbetiyle tehdit eden bu'lar ve ondan önce delakırdısıyla arzı endam edenkime güveniyorlar?Eline iyi bir kâğıt geçince kuyruğunu sallayangibi neden ellerini açık etmeye başladılar?Bunların ellerine kim neyi verdi?Bu sorular bizi ister istemezgötürür.için hazırlanan mahut raporda, Türkiye'yi girdiği bağımsızlık yolundan döndürmek için'ın alaşağı edilmesinin şart olduğunu, bunun için de muhalefetin konsolide edilmesinin yanı sırakuracak şekilde kompakt bir müdahalenin gerçekleştirilmesi öneriliyordu.RAND raporunu,'ın Erdoğan'ı hedef alan malumkonuşmasıyla birlikte düşünmekte fayda var.

***

Muhalefetin konsolide edilmesi her şeyden evvel sosyolojiyi operasyona hazır hale getirmeye matuftur.öyle hale getirdiler kivatan mevzubahis olsa da görecek veya tepkiverecek halleri kalmadı. Erdoğan düşmanlığı,hayatlarının anlamı olmuş nerdeyse!Sosyolojiyi böyle kör ettikten sonra her gerçeği çarpıtabilir, her yalanı rahatlıkla yutturabilirsiniz.Mahalle baskısıyla da olmadık insanlara olmadık şeyler yaptırabilirsiniz.O kadar ki vaktiyle Gladyo'nun gadrine uğramış antiemperyalist yurtseverleri bile amacınıza "hizmet" ettirirsiniz de farkında olmazlar.Mesela..."Erdoğan olmasaydı Mavi Vatan'ımızı savunmak şöyle dursun Akdeniz'e ayağımızı bile sokamazdık" diyen emekli bir amiralin...itirafında bulunan, ABD merkezli CFR (Dışİlişkiler Konseyi) ile bağlantılı GİF (Globalİlişkiler Forumu) üyesi'nin obildirisinin altına imza atmasının başka izahıyoktur.