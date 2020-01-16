ABD Dışişleri Bakanıgeçen gün Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadacinayetinin, Rusya ve Çin gibi ülkeleri muhtemel saldırılardan caydırmak için yapılanbir parçası olduğunu söyledi.Nerden baksanız korkunç!"İstediğimiz anda istediğimiz ülkede istediğimiz hedefe suikast düzenleriz" anlamına gelen bir devlet stratejisi olabilir mi?Haydutluğu veya terörü strateji haline getirmek noktasında, taşeronları'ı mı örnek aldılar, bilmiyorum.Anlaşılan o ki bir süredir ekonomik alanda uyguladıkları terörü "güvenlik" alanında da uygulayacaklar!Ekonomik terör dediğim, istedikleri ülkelere ceza (haraç) kesiyor, ambargo koyuyor, zorla silah satıyorlar, ila ahir.Merhum'nin "" tesmiye ettiği serbest piyasa ekonomisine hem tapıyorlar hem de acıkınca helvadan yaptıkları putları yiyengibi kendi tanrılarını yiyorlar.Mesela,Android lisansını iptal etmeleri bunun göstergesidir.

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Siyonist İsrail, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin önlerini açtığını açık seçik söylüyor.Gelgelim, bazı muhteremler söz konusu cinayetle ABD'nin İran'ın önünü açtığını iddia ediyorlar.Bunların ileri sürdüğü gerekçelerin dayandığı mantığı tarihe uygularsak, tüm insanlık tarihi bir "" ibarettir dememiz işten bile değil.Haliyle,'u "" tesmiye etme zilletinekarşı çıkmamızın da mantığı olmaz.Bu muhteremler hiç değilse görüşlerini açıklamakla yetiniyorlar...Öyleleri de var ki kendileri gibi düşünmeyen herkesi linç ediyor, olmadık hakaretlerde bulunuyorlar.da bunlardanşekvacı.Diyor ki, Kasım Süleymani'ye şehit dediğim için bana hakaret edenler,da "şehit" dedi, yüreğiniz yetiyorsa aynı şeyi ona da yapın da görelim..."şehit" dedi mi demedi mi bilmem.Lakin, demiş olsaydı bile hepsi olmasa da bunların çoğu ona da saygısızlık yapardı.Kasım Süleymani'den "" diye bahsedenbu tarz yaklaşımlardan vazgeçmezse değiştirilmelidir diyen "İslamcılardan" bahsediyoruz.Ne ki bunların bir kısmı zıpçıktı bir parti etrafında kümelendi.Bir kısmı da şimdilik "içerde" kaldı, henüz içerdeki fitne- fesat "hizmetleri" devam ettiği için.

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İşgale maruz kalan, katledilen, talan edilen, modern köleler haline getirilen insanların etnisite ve mezhep asabiyetiyle enerjilerini tüketmeleriamacına hizmet etmektir.ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarını hesaba katmadan yapılacak her analiz de eksiktir.Bugünlerde İran ve Şii nefretiyle malul hale gelen dünkü "" literalizmin bataklığına düştükleri 80'li yılların başındaşöyle uyarmıştı: "Tahran Müslümanların Moskova'sı mı?"İran konusunda bu denli rikkat içinde olan İsmet Özel 2012'de bir televizyon konuşmasında (İran ve Şii - Sünni meselesinden bahisle) şöyle demişti:"Bu işi Müslüman olmayanların da istifade edebileceği bir şekle sokmaya çalışırsanız, Müslümanlar bundan hiçbir fayda temin edemez..."Düşürüldüğümüz halden müstevlilerin nasıl istifade ettiğini hâlâ göremiyorsak, gözlerimiz "yerel" asabiyetlerle kör edilmiş demektir.