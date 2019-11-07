Cesur yürek sonunda yakayı ele verdi

Yeni Samanyolu TV'nin propagandisti Portakal'ın vazgeçilmez malzemeleri arasındaydı.

Hemen her konuşmasından tepe tepe "istifade" ediyordu.

Muhterem de adeta bu ihtiyaca binaen konuşmalar yapıyor, Erdoğan ve AK Parti düşmanlığının dibini buluyordu.

Haliyle, o algı operatörü Portakal başta olmak üzere tüm CHP yandaşlarının yüreklerinin yağı eriyordu.

Bu yüzden ona "cesur yürek" diyorlardı.

Kimden mi bahsediyorum?

Kimden olacak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa'dan.

Şaka yapmıyorum, gerçekten "cesur yürek" diyorlardı. "Tarihe geçen konuşması" veya "Ağababa açtı ağzını yumdu gözünü" gibi lakırdılarla habire parlatıyorlardı.

O da kaptırıp gidiyor, "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" diye kükrüyordu.

Geçen gün baktım, yakalandı.

Yakalandı dediğim, Mehmetçiğe Rasulayn'da uzaktan kumandalı bombayla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen PKK /YPG'li Ceren Güneş'i TBMM'de ağırladığı ortaya çıktı.

"Ağırlamak" ne ki teröristin propaganda yapmasına gönüllü meze olmuş diyeyim de varın gerisini siz hesap edin.

Başka bir ülkenin ana muhalefet partisinin sıradan bir üyesi kendi ülkesinin askerine gadreden bir teröristi, iş bu CHP Genel Başkan yardımcısı Ağababa gibi arkalasaydı o ülkede yer yerinden oynardı.

En azından o ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı o yardımcısını görevinden uzaklaştırır, partisinden kovardı.

CHP'den böyle bir şey bekleyebilir miyiz peki?

"PYD terör örgütü değildir, vatanını savunuyor" diyen bizzat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nasıl bekleyebiliriz ki!..

Sadece Kılıçdaroğlu değil, CHP'li Erdal Aksünger de aynı şeyi söylemişti.

Uzun lafın kısası, CHP'deki "cesur yürek" bir tek Veli Ağababa'dan ibaret değil, sürüsüne bereket.

Mesela, CHP Milletvekili Muharrem Erkek de CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk de "Sınırlarımızda bir başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiç sakıncası yok" demişti.

CHP yandaşı Natotürkçü bir gazeteci de şu acayip ifadeye imza atmıştı: "Birileri bize PYD'nin neden Türkiye için tehdit oluşturduğunu anlatsın..."



Bu akıl almaz "terör örgütü seviciliği" CHP'de sanıldığı kadar da yeni değildir.

Emniyet Müdürlüğüne düzenlediği saldırıda etkisiz hale getirilen Elif Sultan Kalsen 2012 yılında CHP tarafından mağdur ilan edilmişti.

İmdi, sorum şudur ey okur:

Sizce o teröristi TBMM'de ağırlayan Veli Ağababa mı daha "cesur yürek" yoksa "PKK'ya teşekkür etmeliyiz" diyen Yeni Samanyolu TV'nin o sinsi çocuğu mu?

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