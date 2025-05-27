Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği manevi açıdan herkesin huzur bulduğu önemli günlerden.

Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı malum.

Artık her ne kadar eski bayramlardan eser kalmasa da yine de paylaşma ve yardımlaşmanın hatırlandığı bayramların yeri apayrı.

Komşuluk ilişkilerinin yeniden yeşerdiği, yardıma muhtaçların hatırlandığı sayılı günler bayramlar.

Kurban Bayramı'nda dini vecibelerin yerine getirilmesi de yardımlaşma ve paylaşmanın temelini oluşturuyor. Onlardan biri de kurban kesimi.

Bugün sizlerle kurban alırken nelere dikkat edilmeli onu konuşmaya çalışacağız.

Maalesef dolandırıcılar her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Peki herkes için yoğun iş telaşına bir ara, manevi olarak yaşanan huzur anlamına gelen bayramlarda bile bu fırsatçılık niye?

Aslında sormaya gerek yok dolandırıcılar için de zaten bunların hiçbir önemi yok.

Peki dolandırıcıların Kurban Bayramı'nda kullandıkları yöntemler neler? Biraz onları anlatmaya çalışalım.

Geçtiğimiz gün basına da yansıyan bir haber vardı. İnternet üzerinden kurbanlık almak isteyen bir vatandaş maalesef dolandırıcıların kurbanı oldu. Ayrıca yine internet üzerinden sahte dernekler kurularak toplanan kurban bağışlarına da dikkat etmek gerekiyor. İhtiyaç sahiplerine gönderdiğinizi düşündüğünüz yardımlar dolandırıcıların cebine gidebilir.

Bu yüzden bağış yaptığınız yerlere son derece dikkat etmeniz en önemli hususlardan birisi.

Bunlar sanal yoldan gerçekleştirilen dolandırıcılıklar. Bir de kurban pazarlarında sahte para ile kurban dolandırıcılığı yapanlar var.

Aylarca türlü zahmetle hayvanlarını besleyip kurban satış alanlarına getiren yaklaşık 20 gün boyunca çadırlarda kalarak getirdiği kurbanlıkları satma çabasındaki besicilerin kâbusu dolandırıcılar.

Dolandırıcılar bunu nasıl yapıyor peki?

Binlerce liralık sahte parayı vermek zor olduğu için destelerin içine yerleştirdikleri sahte paralarla dikkat çekmiyorlar.

Kurban satış yerlerinin yoğun olması dolandırıcıların piyasaya sahte para sürmesinde önemli bir yer tutuyor.

Bu yüzden hem alıcıların hem de satıcıların dikkatli olması gerekiyor. Emniyet ekipleri her yıl kurban pazarlarında sahte para denetimlerini sürdürüyor, ekiplerin bu bilgilendirmeleri de göz ardı edilmemeli.

Çünkü bir senenin emeği dolandırıcılar yüzünden heba olabilir.

Bunların yanı sıra kurbanlık alımında, kurbanlığın bilgilerinin bulunduğu künyesi (küpe) kurban kesimi için uygun şartları taşıyıp taşımadığı da alıcıların dikkat etmesi gereken önemli hususlar arasında.

Şimdiden bütün İslam aleminin kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.