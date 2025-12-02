Viral Galeri Viral Liste Hedef uzaya bağımsız erişim! Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01 uzaydaki görevine başladı. Konuya ilişkin konuşan Fergani Uzay Üst Yöneticisi Selçuk Bayraktar, '5 yıl içinde 100'den fazla uyduyla, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:20
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen öz kaynaklarla ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk YTA olan FGN-TUG-S01'i, 28 Kasım 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla fırlattı.

Türkiye saati ile (TSİ) 21.44'te SpaceX Falcon 9 Transporter 15 roketiyle başlayan görevde, roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılması sorunsuz gerçekleşti.

Faydalı yüklerin ayrılma sürecinin başlamasıyla, fırlatmadan yaklaşık 81 dakika sonra TSİ 23.05'de FGN-TUG-S01 roketten başarıyla ayrıldı. Milli YTA ilk telemetri verilerini ileterek görevine resmen başladı. Bu görev ile Fergani Uzay'ın uzay içi manevra ve taşıma kabiliyetine dair önemli bir adım atıldı.

YÖRÜNGEDE ATEŞLENECEK DÜNYANIN İLK HİBRİT ROKET MOTORUNA SAHİP
Milli YTA iki önemli ilki bir arada barındırıyor. Türkiye'nin ilk YTA'sı olan FGN-TUG-S01, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olma özelliğini taşıyor. Araç, görev yörüngesine başarıyla yerleşmesinin ardından planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek.

Bu manevra sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

