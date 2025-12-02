Hedef uzaya bağımsız erişim! Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda

Bu manevra sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.