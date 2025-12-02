Hedef uzaya bağımsız erişim! Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01 uzaydaki görevine başladı. Konuya ilişkin konuşan Fergani Uzay Üst Yöneticisi Selçuk Bayraktar, '5 yıl içinde 100'den fazla uyduyla, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:20