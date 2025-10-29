OSMAN İMECE

Türkiye'de son yıllarda konut fiyatlarındaki hızlı artış ve kiralardaki fahiş yükseliş

sebebiyle barınma konusunda sorunlar yaşıyordu.



Yeni açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi" ile bu sorunun önemli ölçüde önüne geçilecek gibi duruyor.

Proje ile birlikte 81 ilimizde tam 500 bin adet sosyal konut uygun şartlarla satışa sunulacak.

Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

İnşa süreci ise 2025 sonu itibarıyla başlayacak,

Teslimatlar ise 2027 itibarıyla yapılacak.



***



Proje sadece bir konut kampanyası değil; aynı zamanda sosyal politikayı da destekleyecek önemli bir adım.

Şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrıldı.

3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere de ek avantajlar sağlanacak.

18 yaşını doldurmuş, son 10 yıldır T.C. vatandaşı olan herkes başvuru yapabilecek. Evi olanlar istisna!

Gençlere de özel bir kontenjan ayrılmış durumda.



***



İstanbul için hane halkı aylık net gelir sınırı 145 bin TL,

diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlendi.



Konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satışa sunulacak.

Bu da ödeme kolaylığı açısından önemli bir adım.



Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6.750 TL'den,

İstanbul'da ise 7.313 TL'den başlayacak.

Bu rakamlara bakında özel sektör konutlarına kıyasla ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor.

Devletin deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinde sağladığı başarı, bu proje için de önemli bir referans.

Bunu Hatay'da Malatya'da Kahramanmaraş'ta fazlasıylagördük.

2023 ve 2024 yıllarında deprem bölgelerinde kısa sürede tamamlanan kalıcı konutlar,

hem inşaat yönetimi hem de hak sahipliği sürecinde Türkiye'nin hızlı organizasyon kabiliyetini ortaya koydu.

Yüzyılın Konut Projesi bu birikimin ülke geneline yayılacağı bir model olarak değerlendiriliyor.

Ve milletin de bu projeye güveni tam.

Başvurular Devlet Bankaları ve Emlak Katılım Bankası üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Kurada çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları ücreti geri alabilecekler.

