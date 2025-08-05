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Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk pop müziğinin duayen ismi Selçuk Alagöz, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde bugün yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki sanatçının vefat haberini kızı Banu Alagöz, sosyal medya üzerinden paylaştı. Duygusal mesajında, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:07
Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? Kaç çocuğu var?

Türk pop müziğinin öncülerinden Selçuk Alagöz, 81 yaşında hayata veda etti. Peki, usta sanatçı Selçuk Alagöz'ün ölüm nedeni neydi? Kaç yaşındaydı, evli miydi ve kaç çocuğu vardı? İşte merak edilenler...

Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? Kaç çocuğu var?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.50'de hayatını kaybetti. Ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yakın çevresinden alınan bilgilere göre Alagöz'ün bir süredir kronik solunum yolu rahatsızlıkları ve kalp problemleri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? Kaç çocuğu var?

Kızı Banu Alagöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? Kaç çocuğu var?

Selçuk Alagöz kimdir?

1945 yılında Malatya'da doğan Selçuk Alagöz, Türk pop müziğine damgasını vurmuş bir isimdir. Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda adım atan Alagöz, hem sahne performansları hem de bestelediği eserlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, evli miydi? Kaç çocuğu var?

Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlayan sanatçı, dört Altın Plak ödülü de dahil olmak üzere birçok önemli ödüle layık görüldü.

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