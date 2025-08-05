Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk pop müziğinin duayen ismi Selçuk Alagöz, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde bugün yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki sanatçının vefat haberini kızı Banu Alagöz, sosyal medya üzerinden paylaştı. Duygusal mesajında, "Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:07