Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi? Usta sanatçı Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.50'de hayatını kaybetti. Ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yakın çevresinden alınan bilgilere göre Alagöz'ün bir süredir kronik solunum yolu rahatsızlıkları ve kalp problemleri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.