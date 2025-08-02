Toplumun genel moral kondisyonunda ekonomiyle ilgili gelişmeler dün olduğu gibi bugün de önemli yer tutuyor. Uygulanmakta olan ekonomik programın gösterge niteliğindeki iyileşme verileri kadar, dikkat edilmesi gereken yönleri de var. Bilhassaveboyutunda!Geçiş dönemi, toparlanma dönemi derken, 2026'dan itibarenbeklentisinin giderek yükselmekte olduğunu not edelim.Enflasyonda düzenli gerileme, uluslararası rezervlerde artış, cari açıkta azalma, küresel risk priminde iyileşme, ılımlı büyüme, istihdamda olumlu görünüm... Kritik değerdeki bu başlıklar, ekonomik programın netice verdiğini gösteriyor. Lâkin sade vatandaştan işletme sahiplerine kadar geniş bir yelpaze, Hazine ve Maliye Bakanı'in şahsında, vaat edilen günler için sabır dairesinde bekleyişini sürdürüyor. Tahmin edileceği üzere ekonomi kurmaylarına güven oranı, siyasi parti aidiyetine göre değişiyor. Nitekimda bu durumu teyit ediyor. Örneğin,diyenlerin oranıdiyenGenel tabloda isebaşa baş noktasında seyrediyor. Sadece bu ayrıntı bileodaklanmayı,desteklemeyi,zorunlu kılıyor!

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, farklı tarihlerde yayımladığı araştırmalarda, yükselen piyasalarda reel sektörün devamlılığının neden gerekli ve hayati olduğunun altını çizdi. Ekonomik program uygulamaları sırasında veya kriz dönemlerinde, imalatçı-ihracatçı şirketlerin ayakta tutulmasının öncelik olduğunu belirten Dünya Bankası uzmanları, aksi takdirdegibi süreçlerin yeniden kurulmasının yıllar aldığının altını çizdi. Bu tür dönemlerin, klâsik manadaindirgenmesinin de yetersiz kaldığı, kök meselenin daha derinde olduğu da yine benzeri çalışmalara yansıdı. Reel sektörün ve KOBİ'lerin teklediği, üretimin daraldığı veya durduğu süreçlerin... Gerek zaman ve pazar gerekse rekabet kaybına sebebiyet verdiği, nitelikli iş gücü temini ile de uzun dönemli büyümeyi olumsuz etkilediği kaydedildi.Bu gerçekler ışığında,yakındanbakmakta fayda var. Ekonomik büyümeninöncü göstergesi olan imalat sanayiperformansında en hızlı ve güvenilir referanskabul edilen bu endekse göre,üretimsadece elektrikli ve elektronik ürünler sektöründeartış gösterdi. Satın alma faaliyetleriimalat sanayinde azaldı. Girdi maliyetlerindesüren artışın etkisiyle, tekstilürünleri hariç tüm sektörlerde satış fiyatlarıyükseldi. Müşteri talebindeki durgunlukise yeni siparişlerin üst üste 25'inci ayyavaşlamasına yol açtı. Dış talep koşullarınınzayıf seyrine bağlı olarak yeni ihracatsiparişleri daralmaya devam etti. Yenisiparişlerdeki ivme kaybı, imalatçılarınüretim hacmini azaltmaları ile sonuçlandı.İşin özü...Cumhurbaşkanı'ın, faiz hadlerindeki yüksekliğe rağmen sahip çıktığı ekonomik program, vakit geç olmadan reel sektör ve alt bileşenleri bazında yeniden ele alınmalı!