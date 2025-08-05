Viral Galeri Viral Liste Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Kararın ardından Bayraktaroğlu'nun hayatı, kariyeri ve yaşı merak konusu oldu. Bugüne kadar hangi görevlerde bulunduğu araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 15:44
Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda, general ve amiral rütbelerine terfi edecek isimler, yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak personel ile görev süresi uzatılacak komutanların durumu ele alındı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı görevine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı duyuruldu. Mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise emekliye sevk edildi. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte merak edilen detaylar…

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu, 1982'de Sınıf Okulu eğitimini tamamladı. 1982-1991 yılları arasında farklı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1997'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında çeşitli kıta ve karargahlarda görev aldı ve 2009'da Tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbede, 2009-2011 yıllarında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yıllarında ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

2013'te Tümgeneralliğe yükselen Bayraktaroğlu, 2013-2014 yıllarında Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 yıllarında ise 3'üncü Ordu Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Korgeneral rütbesine terfi ederek 2016-2020 arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini üstlendi. 9 Ocak 2020'de Genelkurmay II. Başkanlığı görevine atanan Bayraktaroğlu, 2021 yılı YAŞ kararlarıyla Orgeneral oldu.

3 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilen Bayraktaroğlu, Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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