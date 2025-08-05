Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Kararın ardından Bayraktaroğlu'nun hayatı, kariyeri ve yaşı merak konusu oldu. Bugüne kadar hangi görevlerde bulunduğu araştırılmaya başlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 15:44