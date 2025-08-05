Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu, 1982'de Sınıf Okulu eğitimini tamamladı. 1982-1991 yılları arasında farklı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1997'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında çeşitli kıta ve karargahlarda görev aldı ve 2009'da Tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbede, 2009-2011 yıllarında 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yıllarında ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı görevlerini yürüttü.