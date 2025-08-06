Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

İstanbul'da Yağmur Sürprizi: Bazı İlçelerde Etkili Oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı. Levent, Mecidiyeköy ve Alibeyköy gibi bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde serinlemeye neden olurken, trafiğe de olumsuz yansıdı.

Uzmanlar, gün içinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde sürücülerin dikkatli olması, ani su birikintilerine karşı tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.