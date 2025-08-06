Viral Galeri Viral Liste Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

6 Ağustos Çarşamba sabahı İstanbul'da beklenen yağmur bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Levent, Mecidiyeköy ve Alibeyköy gibi bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hem trafiği hem günlük yaşamı etkiledi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası gözler gün boyu sürecek hava durumu gelişmelerine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 06:40
Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos Çarşamba günü için Marmara Bölgesi'ne yönelik dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Tahminlere göre, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar çıkacak.

Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkisini artırması beklenen rüzgar, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara neden olabilir. Feribot seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanması olasılığına karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Küçük tekneler ve balıkçı motorları için de riskli görülen bu hava koşulları, kıyı kesimlerde günlük hayatı sekteye uğratabilir.

Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

İstanbul'da Yağmur Sürprizi: Bazı İlçelerde Etkili Oldu

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı. Levent, Mecidiyeköy ve Alibeyköy gibi bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde serinlemeye neden olurken, trafiğe de olumsuz yansıdı.

Uzmanlar, gün içinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde sürücülerin dikkatli olması, ani su birikintilerine karşı tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.

Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in verdiği bilgiye göre, yağışlar özellikle Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Karadeniz'in doğu kesimlerinde etkisini gösterecek. Ayrıca İskenderun Körfezi çevresinde de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu

Perşembe Günü İstanbul'a Sağanak Geliyor

Meteoroloji uzmanı Tekin, perşembe günü Marmara'nın doğusu başta olmak üzere İstanbul'da da yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi, Ardahan, Kars ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de aynı gün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Cuma ve cumartesi günü ise yurdun kuzey hattında yağışlar aralıklarla sürecek.

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