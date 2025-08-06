Sağanak yağış, fırtına alarmı! İstanbullular dikkat: Meteoroloji kritik tarihleri verdi! 6 Ağustos hava durumu raporu
6 Ağustos Çarşamba sabahı İstanbul'da beklenen yağmur bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Levent, Mecidiyeköy ve Alibeyköy gibi bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hem trafiği hem günlük yaşamı etkiledi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası gözler gün boyu sürecek hava durumu gelişmelerine çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 06:40