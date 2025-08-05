Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

Ağustos 2025'te bankalar, milyonlarca emekli maaş müşterisini kazanmak için promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara veya yeni emekli olanlara sunulan nakit ödemeler, bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalarda promosyon miktarı ek avantajlarla birlikte 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor, kampanyalar neler? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…