Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

DenizBank
DenizBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
🔹 Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler için;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon veriliyor.
🔹Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;
- Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL nakit
- KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL nakit
- Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL nakit
🔹Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.