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Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

Emekli promosyon kampanyaları Ağustos ayında da cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bankalar, avantajlı fırsatlarla milyonlarca emekliyi kendine çekmeye çalışıyor. Peki en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları ve tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:23
Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

Ağustos 2025'te bankalar, milyonlarca emekli maaş müşterisini kazanmak için promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını taşıyanlara veya yeni emekli olanlara sunulan nakit ödemeler, bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalarda promosyon miktarı ek avantajlarla birlikte 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor, kampanyalar neler? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

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Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

AĞUSTOS EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

2025 Ağustos ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu, ek avantajlarla birlikte toplam 27.000 TL ödeme imkanı sunan VakıfBank tarafından veriliyor. Promosyon miktarları, maaş tutarına ve ek kampanya şartlarına göre değişebiliyor. Promosyonunu yenilemek isteyen mevcut müşteriler, önceki ödemelerini iade ederek başka bir bankaya geçebiliyor.

Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

Emekli promosyon kampanyası kapsamında, SGK emekli maaşını ilgili bankaya taşıyarak üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdünde bulunan ve promosyon başvurusu yapan emekliler, belirlenen şartlar dahilinde ödemeden yararlanabilecek.

Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

VakıfBank

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve Troy Emekli Kredi Kartı ile aylık 1.500 TL ek ödeme fırsatı veriyor. Toplamda 10 ay boyunca yapılacak ek ödemelerle promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bir aylık net geliri;

10.000 TL'ye kadar 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL arasına 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arasına 10.000 TL

20.000 TL daha fazla olanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank

DenizBank

DenizBank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

🔹 Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler için;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon veriliyor.

🔹Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;

- Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL nakit

- KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL nakit

- Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL nakit

🔹Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

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