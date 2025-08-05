Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm
Kilo vermek herkes için zorlu bir süreçtir. Kısa boylu bireyler içinse bu yolculuk çoğu zaman daha uzun ve sabır gerektiren bir hal alır. Uzmanlara göre bunun nedeni, vücudun biyolojik yapısında saklı. Daha düşük bazal metabolizma hızı (BMR), kısa boyluların dinlenme halindeyken daha az kalori yakmasına neden olur. Doğru yöntemler uygulanırsa bu dezavantaj, sürdürülebilir kilo kaybına dönüştürülebilir. İşte bu dezavantajı avantaja çevirecek 5 etkili kilo verme stratejisi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:26