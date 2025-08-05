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Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

Kilo vermek herkes için zorlu bir süreçtir. Kısa boylu bireyler içinse bu yolculuk çoğu zaman daha uzun ve sabır gerektiren bir hal alır. Uzmanlara göre bunun nedeni, vücudun biyolojik yapısında saklı. Daha düşük bazal metabolizma hızı (BMR), kısa boyluların dinlenme halindeyken daha az kalori yakmasına neden olur. Doğru yöntemler uygulanırsa bu dezavantaj, sürdürülebilir kilo kaybına dönüştürülebilir. İşte bu dezavantajı avantaja çevirecek 5 etkili kilo verme stratejisi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:26
Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

Kilo vermek çoğu insan için sabır ve istikrar gerektiren bir yolculuktur. Kısa boylu bireyler için bu süreç, bilimsel nedenlerden ötürü daha yavaş ilerleyebilir. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, bazal metabolizma hızı (BMR) farkıdır. Boy kısaldıkça, vücudun dinlenme halinde yaktığı kalori miktarı da düşer. Bu durum, kilo verme sürecini yavaşlatırken, alınan kiloların daha belirgin şekilde görünmesine yol açar. Fitness koçu Asad Hussain, kısa boylu kişilerin doğru stratejilerle bu biyolojik dezavantajı aşabileceğini belirterek, sağlıklı ve sürdürülebilir kilo kaybı için 5 bilimsel öneride bulundu.

Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

BMR: Boyun Kilo Verme Hızına Etkisi

Bazal metabolizma hızı, vücudun hiçbir fiziksel aktivite yapmadan, yalnızca yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için harcadığı enerji miktarını ifade eder. Nefes almak, sindirim yapmak ve hücre üretmek gibi süreçler, günün her anında devam eder.

Hussain'e göre, kısa boylu bireylerin vücut yüzey alanı ve kas kütlesi uzun boylulara göre daha az olduğu için, dinlenme halindeki kalori harcaması da düşüktür. Bu durum kilo verme hızını yavaşlatırken, az miktarda kilo artışının bile vücutta daha belirgin görünmesine neden olur.

Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

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Kardiyo Yerine Kuvvet Antrenmanına Öncelik Verin

Kardiyo egzersizleri yağ yakımında etkilidir ancak kas kütlesini artırmak için yeterli değildir. Kas kütlesi arttıkça metabolizma hızı da yükselir. Bu nedenle squat, lunge, şınav gibi bileşik hareketlerle düzenli kuvvet antrenmanları yapmak, kısa boyluların kalori yakımını destekler. Ağır ağırlık kullanmak şart değildir, düzenli vücut ağırlığı egzersizleri bile fark yaratabilir.

Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

Porsiyon Kontrolü Yapın

Marketlerdeki ve restoranlardaki standart porsiyonlar genellikle ortalama boy ve kilodaki bireyler için belirlenir. Kısa boylu kişiler daha az kaloriye ihtiyaç duyar, bu nedenle sağlıklı yiyeceklerde bile porsiyon fazlalığı kilo alımına neden olabilir. Daha küçük tabaklar kullanmak, yavaş yemek ve açlık-tokluk sinyallerini dinlemek porsiyon kontrolünde etkili yöntemlerdir.

Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

Protein ve Lif Tüketimini Artırın

Protein, kas onarımını destekler ve uzun süre tok tutar. Lif ise sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Yumurta, tavuk, mercimek, chia tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler hem kilo kaybını hızlandırır hem de ani açlık krizlerinin önüne geçer.

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