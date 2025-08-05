Kısa boylular neden daha zor kilo veriyor? İşte bilimsel açıklama ve 5 pratik çözüm

BMR: Boyun Kilo Verme Hızına Etkisi

Bazal metabolizma hızı, vücudun hiçbir fiziksel aktivite yapmadan, yalnızca yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için harcadığı enerji miktarını ifade eder. Nefes almak, sindirim yapmak ve hücre üretmek gibi süreçler, günün her anında devam eder.

Hussain'e göre, kısa boylu bireylerin vücut yüzey alanı ve kas kütlesi uzun boylulara göre daha az olduğu için, dinlenme halindeki kalori harcaması da düşüktür. Bu durum kilo verme hızını yavaşlatırken, az miktarda kilo artışının bile vücutta daha belirgin görünmesine neden olur.