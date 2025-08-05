SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT'liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarında usulsüzlüklerin önüne geçmek için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle son beş yıl içinde emeklilik başvurusu yapanlarda yapılan detaylı incelemelerin ardından, maaş iptallerine dair gelişmeler gündemde. Peki kimlerin emekli maaşı kesilecek? İtiraz hakkı nasıl kullanılacak? İşte SGK emeklilik iptaliyle ilgili son durum...

ahaber.com.tr Haber Merkezi