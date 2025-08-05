Viral Galeri Viral Liste SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT'liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT'liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarında usulsüzlüklerin önüne geçmek için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle son beş yıl içinde emeklilik başvurusu yapanlarda yapılan detaylı incelemelerin ardından, maaş iptallerine dair gelişmeler gündemde. Peki kimlerin emekli maaşı kesilecek? İtiraz hakkı nasıl kullanılacak? İşte SGK emeklilik iptaliyle ilgili son durum...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 14:40
SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT’liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

SGK, sahte sigortalılık, eksik prim bildirimi gibi yasalara aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla başlattığı denetimleri tamamladı. Özellikle son beş yıl içinde yapılan emeklilik başvurularındaki şüpheli durumlar tespit edilerek, bu kapsamda maaşların iptal edilmesine yönelik işlemler başladı. Kurum, haksız kazançların önüne geçmek için resmi bildirimleri emeklilere ulaştırıyor.

SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT’liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

Maaşı İptal Edilecek Emekliler Kimler?

Denetimlerde, sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilenler veya prim gün sayısında usulsüzlük yapılanlar öncelikli olarak hedefte.

SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT’liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

Bu kişilerden usulsüz şekilde alınan emekli maaşları yasal faiziyle birlikte geri talep edilecek. SGK'nın denetim sonucu maaşların durdurulacağı binlerce emekli bulunuyor.

SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT’liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

SGK'dan Resmi Tebligat Süreci Başladı

Ağustos ayı itibarıyla, maaşı durdurulacak emeklilere resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Bu tebligatlarda maaş kesintisinin gerekçeleri açıkça belirtiliyor. Aynı zamanda itiraz hakkının nasıl kullanılacağı konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

SGK resmen bileti kesti: 4A, 4B emeklileri ve EYT’liler dikkat! Kimlerin maaşı durdurulacak?

İtiraz Hakkı Nasıl Kullanılır?

SGK, maaş kesintisi yapılacak kişilere üç iş günü içinde yazılı savunma yapma hakkı veriyor. Bu sürede savunma sunulmaması halinde maaşlar otomatik olarak durduruluyor. Ayrıca usulsüz alınan ödemeler için geri ödeme zorunluluğu bulunuyor.

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