Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Gazze'deki katliamlar, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra ABD ve Avrupa ile ilişkileri değerlendiren Bakan Fidan, şu mesajları verdi:

İSRAİL'İN SALDIRILARI

"(Netanyahu) 500 insanı şehit ederek ateşkesi resmen bozdu ve bombalamaya devam edecek gözüküyor. Kahire'de, pazar günü İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında kabul edilen Gazze planının hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları ele alacağız. Soykırımı durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Filistin meselesi daha büyük kırılmaları beraberinde getirecek. (İsrail) Kısa vadede başarı elde ediyor gözükebilirler ama başka türden risklerin kapısı açılıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump ve Putin'in görüşmesinden ateşkes konusunda tam bir netice çıkmadı. Sürecin başlamasını ve ilerlemesini sağlayacak bazı adımlar sunuldu. Enerji alanları hedef alınmasın, gemilerin seyrüsefer güvenliği sağlansın, esir takası yapılsın gibi fikirler kabul edildi. Tam ateşkes için çalışmalar sürüyor. Önemli olan iki tarafın mutabık kalacağı bir anlaşma. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Taraflar ileriki bir aşamada bir barış gücü oluşturulmasında mutabık kalırlarsa katkı sunabiliriz.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ

Avrupalılar, Amerika'nın yüzde yüz güvenlik şemsiyesine bağımlı olmak istemiyor. İlk defa kendini bu kadar yakın ve yakıcı hissettiriyor. Gerçekçi adım atmaya yöneliyorlar. İdeal olan, Avrupa Birliği üyesi olup bu konuları daha bütüncül bir şekilde yönetmek. Ama Avrupa Birliği'nin çekinceleri yerinde duruyor. Türkiye'yle ilişkileri ileri taşıma konusunda durdukları bir yer var. Bazı ülkeler bu konuyu engellemeye çalışabilir. Avrupa'nın güvenliği diğer ülkeler için ne kadar ciddi, göreceğiz."



YPG'YE DIŞARIDAN GELİP KATILANLARA YER YOK

DIŞİŞLERİ Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile geçtiğimiz hafta Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmelerini de değerlendirdi. Fidan, "Son Suriye ziyaretimizde en önemli başlık, YPG meselesiydi. YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Yeni yönetimin, SDG'yle yaptığı anlaşma bağlamında örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bakış açımızı aktardık. Terörle mücadele tecrübemiz ve PKK'ya dair bilgilerimizle endişe konusu hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin bizimle aynı perspektifi paylaştığını gördük. Örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağını ve takvimin ne olacağını Şam'da ele aldık. Örgütün askeri kabiliyetinin yok edilmesi bizim için önemli. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi de önemli bir şart. Silah, füze üretimi, hava savunma sistemi gibi kritik yeteneklere sahip olmaları da kabul edilemez. YPG'ye dışarıdan gelip katılanlara asla yer yok. YPG'nin bütün varlığını ve otoritesini merkezi hükümete devretmesi yönündeki adımlar somutlaştıkça, Suriye içerisindeki birlik ve bütünlük sağlanacak. Türkiye olarak önümüzdeki kısa dönemi çok yakından takip edeceğiz.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ OLUMLUYDU

DIŞİŞLERİ Bakan Fidan, "Olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız, Trump'ın saygı duyduğu liderlerden. Telefon görüşmesinde bunu açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin terörle mücadeledeki beklentileri ile savunma sanayii işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı. Ukrayna'daki barışın önemini tekrar etti. Trump'ın yaklaşımı da pozitif oldu. Cumhurbaşkanımızla iki ülke arasındaki sorunları çözmek istiyor. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD ziyaretine olumlu yaklaşıyor. Ancak net bir tarih telaffuzunda bulunmadık" dedi.