Florida, Orlando. NASA'nın Cape Canaveral Üssü... Geri sayım başlıyor. Uzaya fırlatılacak roketi izlemek için milyonlar ekran başında. Astronotları taşıyan uzay kapsülü atmosferi geçerek yolculuğuna başlıyor...... Öğrenilmiş çaresizlik içinde söylenmeler...yakınmaları......Sanki bir rüyada gibiyiz. İnsanoğlunun 63 yıllık uzay macerasında şimdiye kadar 42 ülke dünya sınırlarını astronotlarıyla aşabilmiş. Artık bu listede Türkiye de var!SpaceX firmasının geliştirdiği roket sistemiyle uzaya çıkmanın maliyeti bir hayli azaldı... Bizler, Türk astronot'nın tarihi yolculuğunun heyecanını yaşarken, birileri yinepeşinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ın da işaret ettiği gibi... Şükür ki eleştiriler,aşamasına geldi.İnsansıziçin hummalı bir çalışma sürüyor. Türk-Ay Aracı'nın tasarımı tamamlandı, yakında imalatına geçilecek. Daha önemlisi milli uzay aracımızı Ay'a taşıyacak hibrit motor üzerindeki çalışmalar da büyük mesafe kat edildi....İlk astronotumuz Gezeravcı'nın hava kuvvetleri pilotu, ikinci astronotumuz'in de ROKETSAN mühendisi olması Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir özeti aslında! Hatta Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını elde etme, katma değerli üretime geçiş ve rekabetçi şekilde yüksek teknoloji ürünlerini dünyaya ihraç edebilme çabasının da simgesi...

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Tabii bu noktadabağlamında Cumhurbaşkanı'a ayrı birbölüm açmakdurumundayız.Anadolu'nun ensade, en mütevazıinsanını alıpgöklere çıkaran,uzaya ulaştırano muazzamirade... Dünakşam Orlando'da gördüğümüzbir masa bu manadaçok şey anlatıyordu.Mersin Silifke'nin bir köyündenABD'ye gelen o aile.Şaşkınlıkla karışık heyecanı yüzlerinden okunan ebeveynler. Yaşadıkları rüya mı, gerçek mi acaba? O kadar derin duygu yoğunluğu içindeler ki...Ana yüreği işte... Oğlunun uzaya gideceğini duyunca endişelenmiş biraz. Öyle ya... Onun gözüyle bir bilinmeze yolculuk bu.Ve Ali Baba'mız. O,diyor.Gezeravcı ailesi gibi TEKNOFEST kuşağından roket yarışması birincisi Gaziantep'ten Mehmet kardeşimiz, Muş Bilsem'den uzaya taşınan deneyin sahibi öğrencilerin hocası Birsen Hanım... Onlar da sadece bu büyük dönüşümün güncel kahramanları değil, geleceğin teminatı olarak Kennedy Üssü'nde VIP konuklar.... Şimdilik kaydıyla, 24 saat ertelense de bu ilk yolculuk, son olmayacak...