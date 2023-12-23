Gündem o kadar yoğun ve değişken ki... Hangisine yetişmeye çalışsanız bir diğeri eksik kalıyor. Bu nedenle...dair önemli başlıklara kısa kısa değinmekte ve bilgi aktarmakta fayda var., ABD'den tedarik edilecek olan F-16 paketini, yani dış politikada gösterge niteliğindeki bir meseleyi ele alalım. Cumhurbaşkanı, ABD Başkanıile telefon görüşmesinde, oldukça pratik ve gerçekçi bir öneriyi hatırlattı. Hatırlattı diyorum zira Dışişleri Bakanıile ABD Dışişleri Bakanıarasında mutabakata varılan bir husus söz konusu. Madem -alâkası olmadığı halde- İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onayı ile F-16 satışı birbirine endekslendi... O zaman karşılıklı ve eş zamanlı olarak TBMM onayı ile Kongre onayı çıksın! Ankara, yine de iyi niyet adımı attı. Komisyon aşamasını yılbaşından önce tamamlamayı kararlaştırdı!Lakin F-16 alımı konusunda ABD'lilerin tutumu sıkıntılı. Verdikleri mesaj şu:Diplomasi sahasında ikinci kritik husus iseilgili...Türkiye başından beri Hamas'sız bir çözüm olmayacağını savunageldi. Hamas ile temasların, barış için üreteceği pozitif sonuçları ABD ve İsrail'e hatırlattı. Bu amaçla Hamas ve El Fetih temsilcilerini birkaç kez Ankara ve İstanbul'da buluşturdu. Yetmedi, Hamas'ı bir noktada da razı etti. Nedir o?

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ise hassas başlık,ile ilgili... CHP Genel Başkanı, Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetmesi üzerine çıkan problemi büyütme, buradan da siyasi zemin geliştirme arayışında. Arayışın da ötesinde, tehdide varan bir üsluba da sarılmış durumda. Özel, Milli Savunma Bakanı'i hedef alarak,diyecek kadar pervasız tutum da takındı. Bu aşamada birkaç gerçeği hatırlatalım. Son 10 yıldır yakından tanıdığımız Sn. Güler, askeri disiplini birinci sırada tutan, Atatürk çizgisinde kırıklık yaratmayan, yasalara ve anayasaya bağlı, demokrat bir isim. Özellikle FETÖ başta olmak üzere legal görünümlü illegal yapılarla mücadelede örnek bir insan. Tuzla'da yaşanan hadise karşısında ilk andan inisiyatif aldığı da bir gerçek. TSK'nın,Yaşar Güler, sonuna kadar güvenilecek devlet adamıdır. Nokta!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanmaktaolan programın seyrini yakıntakipte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve MaliyeBakanı'in yanı sıra,son olarak Merkez Bankası Başkanı'dan da güncelbilgileri aldı ve orta vadeli projeksiyonudinledi. Unutmadan! Sn.Erkan'ın röportaj formatı kazanan sohbeti,samimi anlatımdan ziyade iletişimkazası olarak yorumlandı. Haliylekomplikasyonu da oldu. Buna rağmenCumhurbaşkanı'nın açtığı kredisürüyor. Ancak Sn. Erdoğan, resmi verakama dayalı beyanlara ilaveten aklınave sağduyusuna güvendiği farklısektörlerden iş insanlarının ve akademikçevrelerin değerlendirmelerini dedinliyor. Resmi hayat ve piyasa profesyonellerinindünyası ile eli taşın altındaolan insanların ve alt orta gelir gruplarınınhalini vaktini ölçüp biçip, tartıyor.... Süreci okuyanların, bu karma analizi ihmal etmemeleri gerekiyor.