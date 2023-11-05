Adı, çok fiyakalı...Bu, öyle ilginç bir parti toplantısıki...Birsöylemidir gidiyor. GenelBaşkan, toparlayıcıolmak yerine sürpriz yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sırtına saplandığını ileri sürdüğü hançerleri bir bir çıkarıp etrafına saçıyor! Adını koymasa da İP Genel Başkanıile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nun, o meşhursahnesini ve ardından gelişen olayları ima ediyor!...gibi etkileyici tema etrafında toplanan ama karışık sinyallerin verildiği bir kurultay daha tarihteki yerini alıyor.... Kılıçdaroğlugörüntüleri üzerinden mesaj veriyor. Evinin mutfağını, karanlıkta kaldığı sahneleri ekranlara taşıyıp seçmenin duygularını manipüle ediyor. Yetmiyor!diyerek, delegeninhislerine cila çekiyor. Ve sonnoktada...diyen döneminAnkara Valisi'ıçağrıştırıyor.deyiveriyor. Salondabuz gibi hava esiyor! Aklına esenisöylüyor ama tek kelime özeleştiridebulunmuyor....deyiptartışmalarına şöyle yanıtveriyor:

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..., değişimi dile getiriyor ama bunun karşılığını temsil edemiyor. Değişimci İmamoğlu ise kaçak güreşiyor. Buna karşın... Kurultay Divan Başkanı olarak, teamülleri zorlayan uzun nutuk atıyor. Adeta" yazıyor!Bütün bu ahval ve şerait içinde gözler eski İstanbul İl Başkanı'na çevriliyor. Bazı delegeler,demekten kendini alamıyor!...CHP'de kaynayan kazan, bu pilava biraz su ilavesiyle siyasi buharlaşmayı hızlandıracağa benziyor!