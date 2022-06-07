AK Parti'nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı belli ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hem memnun hem de hakiki manada motive etmiş.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın satır araları incelendiğinde, anlamak isteyenler için çok net mesajlar vardı. Anlamamakta ısrar edenlere ise... Hani o meşhur yarışmadaki tabirle adeta "Var mısın, Yok musun?" sorusu bir kez daha soruldu ve safların belli olması çağırısı yapıldı.

Elbette, 5,3 milyon memur ve emeklinin yüzünü güldüren 3.600 ek gösterge düzenlemesi, güne damgasını vurdu. Bilhassa emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerindeki artışlar dikkat çekici idi. Bununla da yetinilmedi, düzenlemeden mevcut emeklilerin de yararlanması sağlandı.

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Benim açımdan en önemli hususu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yığınla spekülasyonu, kaygıyı ve karamsarlığı dağıtan analizleri oluşturdu.

Her şeyden önce...

Erdoğan, "Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi iyi biliyoruz. Milletim gönlünü ferah tutsun. Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor!" diyerek, epeyce zihin bulanıklığını ortadan kaldırdı.

Bakın...

Politikaları beğenir veya eleştirirsiniz, o ayrı konu!

Ama ülkeyi yönetenlerin, olup bitenlerin ayırtına varamadıklarını iddia ederseniz, o zaman işin şekli değişir!

Kanımca bu hususu gözeterek Cumhurbaşkanımız yüksek özgüvenle, "Türkiye Ekonomi Programı'na" da "yüksek faizle mücadeleye" de devam sinyali gönderdi.

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Enflasyon meselesine gelince... Cumartesi günkü yazımda işaret ettiğim gibi "fiyat hareketleri" ile "hayat pahalılığı" aynı anlamda yorumlansa da özünde farklıdır. Teknik gibi görülse de bu soruna teşhis koyma biçimi, tedaviyi de doğrudan ilgilendirmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da değindiği gibi Türkiye'de ağırlıklı olarak dış kaynaklı, içeride ise fırsatçı/ stokçu/spekülatör patentli "maliyet enflasyonu!" yaşanıyor.

Enerji başta olmak üzere maliyet baskısının yönetilmesi, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi, işletmelere açılan kredilerin amacına uygun kullanılması, gıda ve temel tüketim mallarındaki vergi indirimlerinin nihai hedefine ulaşması görünür gelecekteki belirleyici faktörler olacak.

Güncel resmi hesaplar, Aralık 2022 itibariyle ekonomik göstergelerde vatandaşı soluklandıracak pozitif yönlü kırılmalar yaşanacağını gösteriyor. İşte bu nedenle bir yandan piyasadaki eksik rekabet ortamı ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadele sürecek. Diğer yandan da Cumhurbaşkanımızın anlatımı ile şu olacak:

Ücretlilerin gelir kaybını giderilerek, vatandaşların üzerine kalıcı yükler binmesini engellenecek.

Fiyat artışlarını durduracak ve halkın gelir kaybını azaltacak çalışmalar hız kesmeyecek.

En geç 2023 yılının ilk aylarından itibaren atılan adımların sonuçları insanların günlük hayatına somut olarak yansıyacak.