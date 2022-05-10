'lı masa efsanesinden bu yana muhalefet kanadı bir blok gibi değerlendirildiği için, parti bazındaki iç dinamikler ister istemez dikkatlerden kaçırılıyor. Oysa manzara, bilhassa CHP için hiç de iç açıcı görünmüyor. Üstelik konu, İstanbul'u bırakıp, Ankara'yı yani Türkiye'yi yönetme hırsından ötürü Başkanile de sınırlı değil. Belli ki CHP içindeki farklı siyasi merkezler, kendilerince saha çalışması yaptırıyor ve pozisyon belirlemeye çalışıyor.Adı bende saklı CHP'li belediye başkanı, parti işleri ile ilgili tanıdığa yakın tarihte bakın ne anlatıyor?diye anket yaptırdım., yüzde 25 Mansur Yavaş, yüzde 8 Ekrem İmamoğlu, yüzde 1,4 ise genel başkançıktı.Vatandaş bize soruyor...Lakin olay göründüğü gibi değil Mansur Bey piyasaya, esnafa olan ödemelerini öne çekiyor. Asıl ödemelerini bu kalemler oluşturuyor. Üstelik CHP tabanından gelmediği için örgüt baskısını da fazla hissetmiyor!Değerlendirmelerin, MHP ve Cumhur İttifakı ile ilgili bölümleri de hayli ilginç, iddialı ve kanımca fazlaca da hayali...Ama biz, CHP'nin iç sesinden devam edelim.Belediye başkanını dinleyen partili, Kılıçdaroğlu içinönerisini getiriyor. CHP'li yerel yönetici tam o anda sıkıntılı durumu şöyle anlatıyor:. Genel Başkan, bir seferinde tam Zeytin Dalı Harekâtı başladığı sırada Almanya'da konuştu.'Mehmetçiğin ayağına taş değmesin'Esasen, kamuya açık ortamdaki bu diyalog epeyce uzayıp gidiyor. Burada mühim olan kişisel yorumlardan ziyade, CHP Genel Merkez yönetiminin sanıldığı kadar rahat olmadığı hususu... Yani,söyleminin, örgütte samimi karşılık bulmadığı fakat zoraki katlanıldığı realitesi.İster Kemal Bey, ister Ekrem Beyisterse Mansur Bey veya bir başkasıöne çıksın. İşin özünde, iktidarı elegeçirip, bugüne rahmet okutacakkadroların iş başına getirileceğine vemuhalefetin tutarlılık testinde sınıftakalacağına kuşku yok!İşte bu yüzden CHP, sosyoekonomik şartlara ve kışkırtılan sığınmacı ajandasına rağmen yüzde 25 bandında patinaj yapıyor. 6'lı masa bir türlü yüzde 50'nin üstünde oy performansına ulaşamıyor. Sadece, terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile yapılacak işbirliğine bel bağlanıyor. Bu da günü kurtarmayı vaat ederken, geleceği karartıyor.Haliyle AK Parti'ye ise muhalefet kanadında olup bitenleri soğukkanlılıkla izlemek, kendi önceliklerine odaklanmak, hayat pahalılığı ve geçici koruma altındaki yabancılar sorununu iyi yönetmek, gerçekleri bıkıp usanmadan anlatmak, geleceğe dair umut aşılamak ve kesintisiz sıcak iletişimi sürdürmek kalıyor.