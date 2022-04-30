iyasette, orta-uzun vadeli tahminde bulunmanın yanıltıcı olduğu günlerden geçiyoruz. Toplum mühendisliğinin hız kazandığı bir dönemde, süreci dinamik şekilde izlemek ve tahminleri sürekli güncellemek gerekiyor. Nitekim bunun bir örneğini DEVA Partisi Genel Başkanı'ın son kararında gördük. Bir yandan 6'lı masaya şekil ve umut verirken, diğer yandan seçime kendi logosu ile gireceğini açıklayıverdi. Peki, ama neden? Gelin,tarzı hareketin arka planına inerek bu kararı ve olası etkilerini analiz etmeye çalışalım...Kuşku yok ki, partisi içinde sanıldığı gibi rahat değil. Kendisini bilenler, son zamanlardademeye başladılar.Mesajları, çıkışları, görüşme trafikleri ve iş birliğine yönlendirildiği odaklar,'ı yola çıktığı günlerden bambaşka noktalara savurdu., derinliğini bilmediği suya adım atmayan, devamlı hesap içinde hesap yapan, mutlak kuşkucu kimliği ile partisinden bilebir aktör.Bakmayın siz,demesine... Bu hamle, partisini bir arada tutabilmek adına onun için zorunluluktu.Hesap içinde hesap derken... Deva kadroları, CHP veya İP listelerinde sığıntı gibi yer bulmayı içine sindiremedi ve'ı, ayrılıkların yaşanacağına ikna etti.Ama asıl hesap,'a tesir eden merkezlerde ve temas kurduğu çevrelerde gizli. Bir taşla birden çok kuş vurma kurgusu bu...6'lı masayı baskı altına almak ve pazarlık gücünü artırmak.CHP ile ittifak ortaklığına girilmesinden rahatsız olan muhafazakâr çevreleri yeniden yedeğe almak.AK Parti'den tırtıklanacak oylara en fazla talip olacak siyasi konuma oturmak ve 2023 sonrasını, hatta AK Parti iç dengelerini de şimdiden düşünmek.Deva odaklı, farklı ittifaklara kapı aralamak ve o anda siyasi oyun kurucu olmak.Gençleri ve kararsız oyları manipüle edecek fırsatı değerlendirmek.Deva ile Kürt oyları arasında bağlantı kurmaya dönük iç ve dış destekli projelere göz kırpmak. Bakınız,'ı en fazla motive eden husus,olabilir. AK Parti ve HDP'de toplanan Kürt oyları, Deva için seçim barajını aşmanın formülü gibi duruyor. Muhafazakâr Kürt oyları AK Parti'den çözmek, HDP tabanıyla da aday/liste belirlemelerinde işbirliği yapmak.Elbette eski Cumhurbaşkanıfaktörünü de unutmamak gerek.'ün,dediği, yetişme tarzı itibariylesaygıda kusur etmez. Fakat özgüveniylekendi bildiği yolda ilerler!, giderek el artırdığı söylemlerindesürekli Cumhurbaşkanı'ı hedef alıyor. Yıllarca, bu ülkeninöz evlatlarını baskılayan zihniyetin temsilcilerineise -aynı masaya oturduğu içinteksöz söylemiyor. Bırakın, o hassasiyetibazı olaylarda CHP'yi de aşan laflar ediyor.Maalesef yeni dostlarının,görmek istemiyor. İktidar hevesi öylesinebaşını döndürüyor ki inanç dünyasındakivarlık sebebi ile büyük çelişkiye düşüyor.Biliyoruz ki iş lafa geldi mi CHP zihniyeti,süslü demokrasi söylemini mükemmel kullanırve bir an başınız döner. Ancak uygulamazamanı geldiğinde, yaniiseiçin de çok geç olur!