Kamu İhale Kurumu kayıtları şöyle diyor:'Sözleşmelerintasfiyesi ve devri'Peki ya CHP Genel Başkanıne demişti?Ortada, kazanana verilmeyen bir ihale olmadığı gibi, öne sürüldüğü şekli ile ihalenin el değiştirmesine dair bir kurgu da yoktur!Firma, üstlendiği işi 1.5 yıl sonra,gerekçe göstererek kanuniimkânlardan yararlanmak suretiyle kendisitasfiye etmiştir!

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Türkiye'de müteahhitlik sektörü, yurt dışındaki başarıları nedeniyle övülürken yurt içindeki işleri nedeniyle genellikle dövülür. Bunun; ülkeye, iş yapma biçimine özgü yönleri olduğu gibi mevzuata ve zamanın ruhuna özgü yönleri de vardır.Sektörün, siyasi polemiklerin hedefi haline getirilmesi başlı başına bir mesele iken kendini etkili biçimde anlatma zorlukları çekmesi de bir başka meseledir. Esasen iki ateş altında kalma durumudur bu.Türk müteahhitleri, yakın tarihin hiçbir döneminde olmadığı ölçüdeuğramakta. Ki malumyakıştırması da güncel muhalif siyasi yaklaşımın tipik dışa vurumudur. Pek çok yönden sakat ve önyargı doludur.Cumhurbaşkanı'ı yıpratma saikiyle... Ülkenin çehresini değiştiren mega projelere ve taahhüt firmalarına yönelik algı operasyonu çekmek, uluslararası finans kuruluşlarını ve eli taşın altındaki bürokratları tehdit etmek, sanıldığı gibi masumane bir çabanın özeti gibi durmamaktadır. Aksine, işi ve memlekete hizmeti sekteye uğratma niyeti de içermektedir!

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Kılıçdaroğlu'nun bir fiyaskoya daha imza atarak, güya gündem yapmaya çalıştığı 2018 yılındaki o ihale, sadece Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iken... İlk ihaleyi alan firma 18 ay sonra işi tasfiye edince, iki yıl sonra açılan yeni ihalede yapım işi 106 kilometreden 201 kilometreye kadar çıkmış ve Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzatılmıştır.Bir başka anlatımla 3 milyarlık iş, bile isteye 9'a çıkarılmış ve birileri kayırılmış görünmemektedir. Süreç, hayatın olağan akışında ilerlemiştir.

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Kılıçdaroğlu, Ekim 2020'de Kalyon Holding'e,ihale bedeline denk gelecek şekilde 9 milyar liradan fazla miktarda vergi muafiyeti sağlandığını da öne sürmüş ve anında tekzip edilmişti. Söz konusu istisnanın yapılan sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamadığı açıklanınca, iddia sahibi mahcubiyetini itiraf dahi edememişti. Hatta o gün Kalyon Holding adınanun yazdığı mektuba, Kemal Bey cevap da verememişti.çizgisindeki o mektupbugün de güncelliğini koruyor.Belli ki bu noktada son sözü yargının söylemesi gerekiyor. İddia sahibi, iddiasını bakalım kamuoyu manipülasyonu ötesinde ispat edebilecek mi?