Bilmem dikkatinizi çekiyor mu? MHP lideri, haftalık grup konuşmalarında mutlakana özel bir paragraf açıyor. Buna karşın bir süredir, ağırlıklı olarak sosyal medyada,veya "soruları soruluyor. Daha net anlatımla... AK Parti ve MHP'nin öncülük ettiği ittifakta çatlak temenni edenler, algı operasyonlarına her vesile ile bir yenisini ekliyor. Muhtemelen Devlet Bey, bu tür faaliyetleri görerek, bir manada ön almak için Cumhur İttifakı'nın kuruluş felsefesine ve partisinin duruşuna dair keskin hatırlatmalar yapıyor.

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Cumhurbaşkanıile MHP Genel Başkanıarasındaki iletişim ve temas trafiğiniolarak nitelemek mümkün. Bu kavramlaştırmanın müellifi SETA Genel Koordinatörü. Burhanettin Hoca, Cumhur İttifakı'nın sürdürülebilirliğini Erdoğan- Bahçeli arasında gelişen özellikli hukuka da bağlıyor. Esasen, ittifaka yönelik destek kadar kimi çevrelerde mesafeli tutum olduğu da hesaba katılırsa, Prof. Duran'ın yaklaşımı, ittifakın karşı karşıya kaldığı sınamalara rağmen gücünü nasıl koruduğunu gayet iyi izah ediyor.

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Cumhur İttifakı'nı kuran dinamiklerin, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'nin sürüklenmek istediği kaos senaryosuna karşı duruş olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü açıktan hedef alan dış destekli darbe teşebbüsü, tabii ki MHP yönetimini yeni değerlendirmeler yapmaya ve gelecek tasavvuruna teşvik etti.ortak paydasındaki buluşmaiseile siyaseten de ete kemiğe büründü. Sonrasında gelişen anayasa değişikliği süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş, seçimlerde işbirliği tecrübesi, Cumhur İttifakı'nı büyük ölçüde kurumsallaştırdı. Hatta Devlet Bey, birkaç ileri adım atılması adına, başkanlık sisteminin denge ve denetleme mekanizmalarını tahkim etmeye dair öneriler dizisi de paylaştı.Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik 100 maddelik yeni ve sivil anayasa tasarımının satırbaşlarını da açıkladı. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi mimarisine de bilhassa yer verdi.

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Bu genel çerçeve ile birlikte şu hususları da gözetmek durumundayız.Sn Bahçeli, iç ve dış siyasi, toplumsalve ekonomik gelişmeleri sistematikbiçimde ve daha çok ülke yönetiminetesirleri ekseninden risk analiziyle okumayısürdürüyor.Cumhur İttifakı ile hemhal olamadığınıöngördüğü aktörleri ve beyanlarını,olası sonuçlarını yakından izliyor.Medya ve sosyal medya dilini kullananbazen sarih, çoğu kez örtülü mesajlargöndermeyi tercih eden çevrelerin amaçve hedeflerini de masaya yatırıyor.Devlet Bey, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını ilan ederken, ittifak karşıtları ile karnından konuşanları da kapsama alanında tutarak, çok yönlü ve içerikli tespitlerini paylaşıyor.Cumhur İttifakı, özgün Türkiye koşullarında doğup büyüyen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birikimi ile olgunlaşan, muhtelif ataklara karşı müteyakkız, liderlerin karşılıklı güveni ve partileri nezdindeki güçlü iradesiyle yön tayin ederek geleceğe yürüyor.