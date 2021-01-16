MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli diyor ki...

Cumhur İttifakı'na bağlıyım.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arkasındayım.

2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sonra mealen ekliyor...

Biz ayrı bir partiyiz.

Ülke ve dünya meselelerine dair görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşırız.

İlkesel bazdaki ittifakımız, öneri ve önceliklerimizi açıklamamıza engel değildir.

Kabul edelim ki...

İttifaka dışarıdan ayar verdiği iddiaları Devlet Bey'i rahatsız ediyor.

MHP ve genel başkanı, ittifak zeminine girdiği andan itibaren parti içi-dışı pek çok riski ve faktörü yönetmeye çalışıyor.

Siyasi hayat, MHP için de sanıldığı kadar konforlu seyretmiyor.

Sonuç olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki özellikli siyasi işbirliğinin ...

Parti tabanlarına da tam anlamıyla yansıması arzu ediliyorsa, belirlenmiş çerçeve dahilinde ilave bir şeyler yapmak gerekiyor.

Veya...

Siyasal sonuç üretmeye aday açıklamalar öncesinde, mutemet isimler üzerinden senkronizasyon sağlamayı değerlendirmekte fayda görünüyor.

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UYGUR TÜRKLERİ



Tarihte üzücü bazı örnekleri olsa da (Boraltan Köprüsü/1945-CHP) Türkler, kendilerine sığınanlara sonuna kadar arka çıkarlar.

Uygur Türkleri de Türkiye'yi yönetenler için her daim duyarlılık noktasıdır. Türkiye, Çin'in batısını karıştırmayı amaçlayan emperyalist oyunlara karşıdır. Ama aynı zamanda soydaşlarının kimliğini ve inancını koruyup yaşatmasından yanadır.

Bu sıralar...

Çin ile Türkiye arasında imzalanan ve Meclis'te onay aşamasına gelen bir anlaşma bilhassa muhalefet tarafından sıkça tartışılmakta...

Konuyu, yetkin isim olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordum. Bakan'ın tespitini aynen aktarıyorum:

"Çin'le suçluların iadesi anlaşmasını Uygurlara bağlamak, Uygur Türklerine haksızlık. Bu mantık, Uygurların hepsinin suçlu olduğu anlamına gelir. Uygur Türkleri suçlu mu? Suç işleyebilir, o ayrı bir konu. Fakat bu, mutat bir anlaşmadır. Anlaşmada zorunlu ret gerekçeleri var. Ülkenin tercihine bırakılmıyor bile. Mesela siyasi suçluysa, oturma izni varsa, inancından, etnik geçmişinden vb. sebeple bu kişi isteniyorsa, bizim tercihimize de bırakmıyor anlaşma. Diğer taraftan takdiri ret nedenleri de var. Kişinin yaşı, sağlığı, evlilik durumu olabilir vs. Kaldı ki Uygur Türkleri hakkında çok talepler oldu, biz vermedik. Geçen gün Çin büyükelçisi de geldi, o bölgeye bir heyet göndereceğiz."