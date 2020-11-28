Ekonomi ile hukuk devleti arasındaki ilişki, siyasi iktidar ile piyasalar arasındaki dengenin özetidir. Piyasa ekonomisinin işleyişi, kurumların öngörülebilirliğini ve mevzuatın istikrarını içerir. Bu beklentinin karşılanması ve yönetimi aynı zamandade bağlıdır.Her zaman mükemmelliğin özeti ve tezahürü olmadığı gibi,Siyasetin tercihlerinden, zorunluluklarından ve konjonktürden bağımsız düşünülmemelidir.

***

Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanı'ın genel başlık olarak verdiği ekonomik ve demokratik reformları tanımlama sürecine girmiştir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yakın zamandaki tasarruflarla ortaya çıkannasıl doldurulacağında düğümlenmektedir.Gerek ekonomik gerekse politik sahada, ülkenin uluslararası konumlanmasını da ilgilendirecek şekilde alınan inisiyatiflerin sürdürülebilirliği oldukça hassas bir konudur.Türkiye ileriye bakmak durumundadır.Bu yolculuk, dünün doğruları ve gerekliliklerinden yararlanmayı, yarının şartları ve ihtiyaçlarını gözetmeyi de gerektirmektedir.Birden çok aktörün farklı proje ve önerilerle sahne almaya çalışması, fırsattan istifade ile ertelenmiş ajandalarını güncellemeye çalışması bu tür dönemlerin tipik davranış şeklidir.Konuşan ve kıyaslama yapanların çokluğu karşısında risk ve sorumluluk alanların azlığı meselesi dün olduğu gibi bugün de caridir.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Temmuz 2020 tarihlindaki mesajlarını hatırlamamız lazım.Halen geçerliliğini koruyan ve reform sürecinin kapsama alanını da belirleyen şu sözlerin altının çizilmesinde fayda var:Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi deDaha iyisini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur.bu reformun sahibi, bizatihimilletimizin kendisidir.Ülkemizin büyük atılım dönemininen kritik değişimlerinden biri, yeni yönetimsistemimize geçişimizdir. 15 Temmuzdarbe girişimi sırasındabu sürecin hızlanmasına büyükkatkı sağlamıştır.Terörle mücadeleyi de kapsayan içve dış güvenlik konuları daima önceliklerimizinbaşında yer almaktadır.Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemimizin başlamasının hemen ardındanekonomimiz, kur saldırılarının veyaptırımların hedefi oldu. Ekonomimizinbağışıklık sistemini küresel türbülanslarakarşı güçlendiriyoruz.sarmalına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Katma değerli, istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye çalışıyoruz.