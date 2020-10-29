Cumhuriyetimizin 97. yılının heyecanı ve coşkusu içinde,'ün,sözünü hatırda tutarak,ilkesine ödünsüz sahip çıkarak...Bir asır öncesinden gelen ve bugün hayati önem kazanan meselelere güncel paylaşımlar eşliğinde birlikte bakalım:Cumhurbaşkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda,vurgusunu yaptı.Dışişleri Bakanı, eski Fransa Cumhurbaşkanı'ın 2006 yılındakiüzerine yaptığı açıklamayı,notuyla anımsattı. Chirac o mesajında,demişti.Eski Diyanet İşleri Başkanıbaşlıklı kitabında şu tespitlerde bulunuyor:

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Avrupa'da merkez siyaset, marjinal politikuçlar tarafından zehirlenmekte.Giderek daha sert biçimde sorgulananAvrupa liderliği,üzerinden toplumsalkonsolidasyon gibi tehlikeli bir yolagirmekte.Avrupa ve İslam'ı bir aradatutacak kimliği ile sahiplenilmesigereken Türkiye dışlanmakta, barışiçinde birlikte yaşamanın teminatıolabilecek ağırlığına karşın TürkiyeCumhurbaşkanıhedef haline getirilmekte.Uyguladıkları faşizanmetotlar, Avrupalı Türkleri veMüslümanlarıitmekte... Haliyle karşılarınaçıkan Erdoğan isminden çekinilmekte.adı altındaİslam'a savaş açılmakta, hatta haddini de aşanFransa Cumhurbaşkanı,hezeyanına kapılmakta ve böyleceAvrupa coğrafyasından başlayan küresel fay hatlarınıkırmakta.Afrika'da, Suriye'de, Libya'da, DoğuAkdeniz'de, Kafkasya'da Türk varlığına tahammüledilememekte,ile başa çıkılamamakta.Türkiye ile çalışma zemini aramak yerinefarklı yoğunlukta çatışma göze alınmakta, 5. kolfaaliyetleriyle Ankara'nın durdurabileceği sanılmakta.

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Atatürk'ün,'nde işaret ettiği gibi... İşte bu ahval ve şerait içinde Cumhuriyet'in eşsiz değerleri ve çatısı altında bizlere düşen görev bellidir...Milli birlik ve bütünlüğü korumak.Ekonomik kalkınmayı ve adalet duygusunu pekiştirmek.İslam'ı arı, duru hali ile her zeminde anlatmak,Allah'ın son dinine, kitabı Kur'an'ın emirlerine, son peygamberi'in sünnetine sıkı sıkıya sarılmak.Uluslararası toplumun, özellikle Avrupa'nın sağduyulu kesimleri ile diyalog kanallarını açık tutmak.