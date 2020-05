Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloğunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferansla katıldı. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığını ve önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Bu köprü Marmara Denizi'mizi her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktasıdır. Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir.

Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1.5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum.

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufun da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartıdır.

Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir.

Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır.

Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkardık.

Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.

Son olarak İkitelli'de ilk bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Sayın Şinzo Abe ile video konferans vasıtasıyla birlikte hizmete sunacağız.



ULUSLARARASI ALANDA TAKDİR TOPLADI



1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edildi ve Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülüyor. Dün yapılan törene proje ortaklarını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Yapı Merkezi Genel Müdürü Sami Özge Arıoğlu hazır bulundu. 1915 Çanakkale ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına söz alan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, projenin sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da takdir topladığına ve henüz tamamlanmadan pek çok ödül kazandığına dikkat çekti.





PKK İLE AYNI ZİHNİYET



BAŞKAN Erdoğan: PKK'nın Van'daki silahlı saldırısını CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yaptı. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynı. Bedelini ağır ödeyecekler



İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar aynı alçak zihniyetin ürünüdür. Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Vefa Sosyal Destek Grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Daha Özalp'taki şehitlerimizin kanı kurumadan, bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip, hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır.

PKK'nın Van'da silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı, CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Bu partilerin riyakâr siyasetlerini görmeyenler için sadece bu iki hadise dahi bir ibret vesikasıdır. Bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı'yla hezimete uğratacağız.



DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ



ÇALIŞMALARINA 2017'de başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, aynı zamanda sembollerin de köprüsü. 32 bloktan oluşan 318 metre uzunluğundaki kuleler, 3. ayın 18'ini, yani 18 Mart Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığı ise köprüye, "dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü" unvanını kazandıracak. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. "2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olacak. Projede yer alan 101 km. uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesiyle mevcut devlet yoluna kıyasla mesafe yaklaşık 40 km. kısalacak. Böylece akaryakıttan yıllık 102 milyon TL tasarruf sağlanacak. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak.





BUNLAR SADECE YOL DEĞİL ÜRETİME, İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYAN PROJELER



TEMEL atma törenine üç yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'la gelmiştik. Dün, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün son bloğunun konulması töreninde idik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kovid19 salgınına rağmen devam eden altyapı yatırımlarını konuştuk. İşte sözleri:

Temel altyapı yatırımları, stratejik yatırımlar devam ediyor. Şantiyeler için hakikaten çok sağlıklı ve izole ortamlar yaratıldı. O yüzden büyük projelerin hepsi devam ediyor, Çanakkale Köprüsü gibi. Şu an Ankara- Sivas YHT hattını bitirmeye çalışıyoruz. 3 bin kişiye yakın çalışan var. Özveri ile çalışıyorlar. Bizim en küçük şantiyemiz 1000 kişi. Çok büyük bir istihdam var. Ekonomiye çok büyük bir artı getiriyor. Ödeme yaptığımızda, o işin bölgedeki bakkala kadar iniyor o para. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılmış devasa projeler bunlar. Yükleniciler de projesi için dış kredi almışlar, ödemeleri var. Mesela bu proje 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Onun bir anda iki buçuk-üç yılda devletin kendi kasasından çıktığını düşünsenize... Bu projede işletmeci 10 yıl sonra köprüyü devlete teslim edecek. O yüzden yap işlet devret projeleri dünyanın her yerinde kullanılan bir ekonomik model. Üç-dört yıllık projeler değil ki 100-150 yıllık projeler bunlar. Şehir hastaneleri ne kadar eleştiriliyordu şimdi herkes ne kadar haklı olduğunu konuşuyor.

Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Kuzey Marmara otoyolu, Ankara-İzmir otoyolu, İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü. Böyle bir halkayı Anadolu'ya çevirmiş olduk. Bunlar sadece bir yol yatırımı değil, bulunduğu yerde ekonomiye istihdama üretime müthiş katkı sunan projeler. 2.5 milyar Euro'luk projenin artı etkilerine koyduğumuz zaman 2 yılda bunun karşılığını almış olacağız. 2.127 karayolu şantiyesinde şu anda 69 bin çalışan var. 28 bin kendi personelimiz var, 100 bine yaklaşıyor rakam.

1.200 km hızlı tren ağımızı 2023'te 5.500 km çıkaracağız, toplamda da 17 bin kilometre demiryolu ağına ulaştığımızda onun da bir iskeleti oluşmuş oluyor. Sonra da özellikle sanayi bölgeleri bağlantılı yük taşımalarını birleştirince ekonomideki gücü, lojistikteki kapasiteyi hissettireceğiz.

Sinyalizasyon da millileşme adımlarımız var. Gayrettepe- Kağıthane-Havalimanı metro hattı sinyalizasyonu Aselsan yapıyor şu anda. Yani o da devrim niteliğinde bir karardı ve Türkiye'de ilk olacak.

Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı gibi İstanbul'da 4 tane daha hattımız var. Metrokent-Kayaşehir hattınında devrini alıyoruz belediyeden. Onunla birlikte 5 tane hat olacak İstanbul'da. 85 kilometreydi 92 kilometreye çıkan raylı sistem yatırımımız olacak.