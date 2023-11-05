KUDÜS ve civarı bize Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ömer, Selahaddin-i Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in emanetidir. Sultan Abdulhamid'in mirasıdır.

Osmanlı'nın mirasıdır.

Miracın mirasıdır. Ümmeti Muhammed'in tümünün mirasıdır. Olayı bir İsrail- Arap çatışması veya hesaplaşması olarak görmek basiretsizliktir.

Bugün Batı Gazze'ye karşı bir yok etme operasyonuna el altından yardım ediyor ve sadece seyrediyor, hatta katliamı onaylıyorsa yarın sıra başkasına gelecek demektir.

Parçalayarak zayıflatma ve sonra yutma şark meselesi yüzyılların meselesidir. Ve topraklarımıza göz koyan bir dinler arası savaş çağırısının tabii sonucudur.



ŞEHİT EVLATLAR

İslam âlemi bu çocuklardan dolayı mahzun ve mahçuptur.

Onlara karşı vefa borcunu ödemelidir. Uğrunda can verdikleri davaya sahip çıkarak. Şehit olan sivillere gelince Hz. Ömer'in bize öğrettiği şu hassasiyetli olaya bakmalıyız.

SORU: Secdede ayaklarımı yerden kesebilir miyim?

CEVAP: Secdede az bir miktar da olsa iki parmaktan birinin ucunun yere değmesi secdenin kabulü için yeterli olur.

Secde boyunca yere değmezse namaz sahih olmaz.

SORU: Namaz hangi hallerde bozulabilir?

CEVAP: Hiçbir mazeret ve gerekçe yoksa namazı bozmak caiz olmaz.

Ancak gerektiğinde namaz bozulabilir. Örnek olarak; saftayken kriz geçiren, bayılan veya yardım isteyen biri için namaz bozulabilir.

Suya, balçığa veya ateşe düşen biri için elbette namaz bozulabilir.

Kişi önemli bir eşyasının çalındığını görürse namazı bozabilir.

SORU: Köy yöresinde namaz esnasında yılan görürsem namazı bozayım mı?

CEVAP: Yılan, akrep ve benzeri zararlı hayvanlardan kaçınmak için namaz bozulabilir.

Hatta namazı bozmadan el veya ayakla bu hayvanlar uzaklaştırılabilir.

Ve bu müdahale namazı bozmaz.

SORU: Kadın başını örtmeden namaz kılabilir mi?

CEVAP: Ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman kadının namaz içinde veya dışında dinen örtmesi gereken yerleri örtmesi şarttır. Baş da bu bölgelerden birisidir.

Hz. Peygamber eşi Hz. Aişe'nin aktardığına göre şöyle buyurdu: "Allah ergenlik çağına ulaşmış kadının başörtüsüz namazını kabul etmez." (Ebu Davud, Salat/85) Hz. Peygamberin eşleri evlerinde namaz kılarken başlarını örterdi.

Bilindiği gibi yüzyıllardır olan uygulamada böyledir.

Kadın namaz kılarken başını örtmelidir.

SORU: İşim gereği elbiseme pislik bulaşıyor. Bu elbise ile namaz kılınır mı?

CEVAP: Bildiğiniz gibi namaz için sayılan şartlardan biri "necasetten taharet" temizlenmek; yani elbisede veya vücut üzerinde ki pislikten arınmaktır. Pis olan şeyler sayılırken şunlar hatırlanabilir: Kan, dışkı, vücuttaki sızıntı, idrar ve benzeri şeyler. Ancak icra edilen iş gereği; vücut veya elbisede olan yağ, boya, pas, kir, çamur gibi şeyler namaza engel değildir. Namaza giden veya camiye giren kişinin üstüne ve elbisesine dikkat etmesi doğru olandır.