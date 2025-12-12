İslam'ın özü sevgidir. Kuran-ı Kerim'de sevginin karşılığı "hub" ile ifade edilir. Allah'ın mümini sevmesi "hub" ile ifade edilir. Müminin Allah'ı sevmesi de "hub" ile anlatılır.

Yüce Allah kulunu sever. Sadık, mümin, temiz, duru kulunu sever. İnsan da Rabb'ini sever. Hz. Muhammed'in (SAV) sıfatı da "Habibullah"tır. Allah'ın sevgilisi, yegânesi olarak anılır Efendimiz. Tıpkı Hz. İbrahim'in "Halil" (dost) olarak anılması gibi.

TESLİMİYET GEREKİR

Mümin, yüce Allah'a ibadet ederken sevgiden kaynaklanan bir kulluk aşkıyla hareket eder. Mümin iyilik yaparken karşılığında cennet olsun diye değil, yüce Rab razı olsun diye yapar. Müminin bütün hayatı şu denkleme oturur:

Allah'ı sevmek.

Allah'ın rızasını kazanmak.

Allah'ın has kullarının arasına girmek.

Yüce Allah kulunu severse -kul bu sevgiyi hak ederse- onun kalbini kendisiyle meşgul eder. Kalbi Allah'ın aşkı, sevgisi, hayranlığı ve özlemiyle dolar. Burada arzulanan şey sadece yüce Allah'ı sevmek değil, yüce Allah tarafından sevilmektir. Bayezid-i Bestami der ki: "Allah' ı seviyordum, işin böyle olduğunu zannederdim. Sonra anladım ki esas olan O'nun beni sevmesiymiş."

Bu sevgi iddiayla olmaz. Fiiliyatla, teslimiyetle ortaya çıkar. Fudayl bin İyaz der ki: "Allah'ı seviyor musun diye sorarlarsa sus, hemen cevap verme. 'Hayır' dersen dinden çıkarsın. 'Evet' dersen yalan söylemiş olursun. Zira senin tavırların, evet diyenlerin tavırlarına benzemiyor. O zaman da münafıklardan sayılırsın. Sahtekârlar divanına yazılırsın."

Allah sevgisi O'na sığınmakla ve günahlardan pişmanlıkla ortaya çıkar. Yahya bin Muaz der ki: "Ya Rabbi, cennete liyakatim yoktur belki ama cehenneme de tahammülüm yoktur. Senin lütfuna sığınmışım."

HAYÂ İMANDANDIR

Sevgi utanma duygusunu getirir. Hadiste şöyle buyurulur: "Allah hayâ sahibidir. Kul Allah'a yalvarmak için ellerini göğe kaldırırsa, Allah (CC) o iki eli karşılıksız, boş bir biçimde geri çevirmekten hayâ eder."

İnsanı haramdan koruyan da sevginin bu boyutudur: Mahcubiyet... Allah'tan utanma duygusuna sahip olmak... Boş boş, saygısızca konuşan birini görünce Resulullah'ın, "Bırakın onu kendi hâline. Hayâ imandandır!" demesi gibi. Hayâ, ar, utanma yoksa iman da yoktur.

***



ALLAH TÖVBEYE SEVİNİR

Altı hadis kitabından biri olan Sahih-i Müslim'de çok sarsıcı bir rivayet yer alır. Hadis, Efendimize dayandırılır. Olay şudur:

Bir adam çölde yola çıkar. Yanında bir merkebi vardır. Eşyasını, yiyeceğini ve suyunu merkebe yükler. Güneş tepeye gelince gölge bir yer bulur ve uykuya dalar.

Uyandığında bakar ki merkep yok. Su da yok tabii. Ümidini yitirir. Ölüme uzanır. Uykuya dalar. Ama birazdan uyanır. Bir de ne görsün... Kaybettiği merkep yanıbaşındadır. Su da geri gelmiştir tabii. Hayatı kurtulmuştur. Adam o kadar sevinir ki dili sürçerek şöyle der: "Allah'ım! Sen kul, ben ise Rabb'inim." (Halbuki "Ben kulum, sen Rabb'imsin" diyecektir.)

İşte günah işleyen insanın tövbe etmesine Rabb'imizin sevinmesi, bu adamın sevincine benzer. Hatta daha fazladır. Öyleyse ümidini yitirme... Günah işleme... Ama işlemişsen de tövbeyi asla terk etme...



ÖZEL BİR MAKAM: VUDD

Allah sadıkların kalbinde bir "vudd" oluşturur. Vudd; sevgi, aşk, bağlılık olarak anlaşılabilir. Yüce Allah şöyle buyurur: "İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince; Allah onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır." (Meryem, 96). Bu kavramın, latif ve nazik bir kul olan Hz. Meryem'in adına işaret edilen surede anılması da dikkat çekicidir.

SEVDİĞİMİ DAVET EDERİM

İbn-i Muvaffak, hacca gider. Kâbe'yi tavaf ederken, telbiye getirirken içinden şöyle geçirir: "Ya Rabbim kabul etmezse ne ederim?" Korkmaktadır, içinden sarsıcı sorular geçer. "Ya Allah kabul buyurmazsa" endişesiyle başını yastığa koyar. Rüyada şunu duyar: "Ben sevdiğimden başkasını evime (Kâbe'ye) çağırmam."



HANİ ALLAH İÇİN SEVENLER

Mahşerde halka seslenilecek: "Hani Allah için birbirini sevenler? Onlar kalksın!" Onlar da kalkacaklar. Hiçbir gölgenin olmadığı o günde, özel bir gölgede duracaklar. Müslim'in bu rivayetine göre, Allah rızası için birbirini sahiplenenler, o gün özel bir yerde olacak. Menfaatsiz, beklentisiz sevenler... Bunların sayısı çok azdır. Çok da az olacaktır.



KALBİNE YABANCIYI SOKMA

Bağdatlı Cüneyd der ki: "Senin şu kalbin Allah'a aittir. Sakın o kalbe yabancıyı sokma." Allah'ı bulan, gayrısından ırak olur. Ebul Hasan Harakâni bunu şöyle ifade eder: "Âşık Allah'ı bulmuştur. Onu bulan ise kendini unutmuş, kaybetmiştir. O Allah'ı temaşa ederken kendini kaybetmiştir artık."



Estetik ameliyat sakıncalı mıdır?

Vücudumuzun herhangi bir organı (kulak, burun, el gibi) anormal bir görüntüdeyse, kişi de bundan rahatsız oluyorsa tıbbi yönden müdahale edilebilir. Din bunu yasaklamaz. Zira bu gibi hâller, yaratılıştaki bir farklılıktan kaynaklanmaktadır ve düzeltilebilir. Ancak böyle bir durum yoksa (mesela bir ara burnunu kaldırmak, sonra sağa veya sola yatırmak gibi) tamamen vücutla gereksizce oynamak ve yaratılışı bozmak anlamına gelecek olan operasyonlar doğru değildir.

Dövme yaptırmak günah mıdır? Boy abdestine engel midir?

İnsanın vücudunun doğallığını, güzelliğini, sadeliğini bozacak müdahaleleri yapmaması gerekir. Tıbbi gereksinim duyulan sağlıkla ilgili müdahaleler tabii ki bunun dışındadır. Dövme yaptırmak, zaruri ve sağlık yönünden gerekli bir işlem değildir. Ayrıca Hazreti Peygamber (SAV) dövme yaptırılmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Ancak dövme boy ve namaz abdestine engel değildir. Çünkü dövme, suyun deriye ulaşmasına engel oluşturmaz.

Sigara haram mıdır?

Sigara konusunda çağdaş İslam âlimleri üç görüş etrafında odaklaşmışlardır. Bunları kısaca belirtelim:

1- Pipo, sigara ve nargile gibi (uyuşturucu olmayan, sarhoş edicilik özelliği olmayan) maddeler hakkında dinin yasaklayıcı açık bir hükmü yoktur. Bu nedenle de mübahtır (sakıncasızdır).

2- Sigaraya haram denemez ama en azından mekruhtur.

3- Özellikle tiryakilik oluşturacak derecedeki alışkanlık, ayrıca ekonomik açıdan ve sağlık yönünden oluşturduğu yıkım itibarıyla haramdır.

Bu maddeler üzerinde uzunca konuşulabilir. Bu görüşlerin her birine saygı duymakla beraber ikinci maddedeki görüş daha makul sayılmaktadır. Sigaraya, içki gibi haram demek mümkün değildir. Fakat birçok olumsuzluğundan dolayı sigara içmek mekruhtur diyebiliriz.