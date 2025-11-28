Hadis düşmanlığı yapanlar Müslüman'ı erdem, fazilet ve benzeri bütün güzel özelliklerinden soyutlamaya çalışanlar olduklarının farkındalar mı bilemiyorum.

Bir kısmı bunu bilinçli olarak yapıyor. Zira İslam'ın içini boşaltmaya niyetlenmiş, belli mihrakların verdiği görevi yerine getiriyorlar. Bir kısmı ise ne Kuran'ı, ne Peygamber'i ne de hadisleri bilmeden bildiğini zannederek boş boş ahkâm kesiyor. Neyi inkâr ettiğinin farkında dahi değil.

Din oyun alanı değil. Karşılıklı restleşme alanı hiç değil. Yüce kitabımızı ve sevgili Elçi'yi sürekli tartışma zeminine sokmak, bu dine yapılabilecek en büyük ihanettir.

İnanıyorsan edeple dine hizmet et. Yok inanmıyorsan, neye inanıyorsan ona ibadet veya kulluğunu yap ama İslam'dan elini çek. Veya çekin. Herkesin dini kendine.

ÇİRKİNLİĞİ DÜZELTİN

Hz Peygamber'den (SAV) iletilen bazı hadislere bakalım ve şu soruyu soralım: "Bu hadisleri kim ve neden inkâr eder?"

Hadisler güzel ahlakı över: Efendimiz buyurdu: "İslam güzel ahlaktır."

Din nasihattir: "Din nasihattir, samimiyettir. Allah'a, O'nun gönderdiği kitaba ve Peygamber'e imana davettir. Din, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara tavsiyedir. (Müslim)

Merhamet et: İnsanlara merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim)

Müjdele, korkutma: "Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin nefret ettirmeyin." (Buhari)

Utanma duygusunu kaybetme: "Efendimiz şöyle buyurdu: "Utanma duygusunu kaybettikten sonra dilediğini yaparsın."

Hayra vesile ol: "İyiliğe, hayra vesile olan, o hayrı işleyenle aynı sevabı alır." (Tirmizi)

Müslüman aldatılmaz: "Mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz." (Buhari). Bir defa aldatılan ikinci kez uyanık olur.

İnsanlarla iyi geçin: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran." (Tirmizi)

Sorumluluğunuzu yerine getirin: "Allah herhangi birinizin yüklendiği işi, sorumluluğu sağlam ve güzel yapmasını ister." (Taberani)

Kötülüğü engelleyin: "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltmeye çabalasın. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çabalasın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o işe karşı gelsin. Bundan rahatsız olsun. Bu durum da imanın en zayıf olan durumudur." (Müslim)

ZULMETMEYİN

Zarar verme: "Başkasına zarar verme. Sana zarar verene de zarar verme." (İbn Mace). "Kimsenin canına, malına zarar veremezsin." (Tirmizi)

Başkasına da iste: "Kendin için yapıp istediğin iyiliği başkası için de istemedikçe iman etmiş olamazsın." (Buhari)

Sıkıntıda olanın ihtiyacını gider: "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman'ın dünya ihtiyacını giderirse Allah da onun ahiret ihtiyacını giderir. Müslüman'ın ayıbını ört." (Buhari)

SAYGI GÖSTERİN

Birbirinizi sevin: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız." (Müslim)

Sözünüzde durun: "Kimse ile münakaşa etme. Çirkin şakalar yapma. Sözünde dur." (Tirmizi)

Gülümseyin: Peygamberimiz buyurdu: "İnsanlara gülümse. Sadaka işlemiş olursun. İyiliği yay, kötülükten sakındır."

Zenginliğinize güvenmeyin: "Allah dış görünüşünüze bakmaz. Allah zenginliğinize, fakirliğinize bakmaz. Allah kalbinize ve işinize bakar." (Müslim)

Öfkelendirme: "Anne ve babanı razı et. Sakın onları öfkelendirme." (Tirmizi)

Dua alın: "Mazlumun bedduasını alma. Misafire iyi davran. Duasını al. Babanın duasını al." (İbn Mace)

En hayırlı kişi: "Eşinize karşı yumuşak ve güzel davranın. En hayırlı bu kişidir." (İbn Mace)

Yaşlı ve çocuklar: "Küçüklere (çocuklara) merhamet edin. Yaşlılara saygı gösterin." (Tirmizi)

Yetimi koruyun: Efendimiz buyurdu: "Yetimi koruyun. Yetimi koruyanla dostum. O kişiyle cennette beraberim."

İftira atmayın: "Allah'a ortak koşma. Sihir yapma. Cinayet işleme. Hak etmediğin (faiz) parayı yeme. Yetim malı yeme. Masum kadına zina iftirası atma." (Buhari)

Misafire ikram: "Komşuna iyilik et. Misafire ikram et. Faydalı söz söyle. Yanlış konuşma." (Müslim)

Yardım et: "Eşinden ayrılana yardım et. Hata edersen tövbe et." (Tirmizi)

HANGİSİNİ HAZMEDEMİYORLAR?

Son söz: Bu ve benzeri binlerce hadisleri kitaplardan çıkarabilirsiniz. Hepsi olgunluğa, erdeme, fazilete, dürüstlüğe davet ediyor. Zulmü ve hileyi kınıyor. Olgun ve temiz bir insan siması çiziyor. İyiliğe teşvik ediyor.

Acaba hadis düşmanlığı yapanlar, bu güzel emir ve öğütlerin hangisini hazmedemiyorlar? Yoksa onlar uydurma olan bazı rivayetlerin çamuruna saplanmış da hakikati mi göremiyorlar?

Niyet iyi olmayınca yol arkadaşı şeytan olur. Niyet salih olursa yol arkadaşı sadıklar, sıddıklar ve güzel insanlar olur.



Utanma imandandır

"Rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak imanın gereğidir. Hayâ (utanma) duygusu imanın varlığına işarettir." (Buhari)



Yalan söylemeyin

"Doğru ol. Doğruluk cennete götürür. Yalancılık kötüye götürür. Yalan söyleyen yalancı olarak anılır." (Buhari)



Küs kalmayın

"Nefret etmeyin. Haset etmeyin. Birbirinizi terk etmeyin. Kardeş olun. Birbirinizle küs kalmayın." (Buhari)