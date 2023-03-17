Önümüzdeki hafta çarşambayı perşembeye bağlayan gece mübarek ramazan ayına giriyoruz. Sıhhati yerinde ve şartları müsait olan, oruçla ilgili diğer şartları taşıyan her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür. Kadın veya erkek aynıdır. Ramazan ayı beraberinde bereket, dua, tövbe, ibadet ve marifet getirir. Gönüller ramazanla coşar. Kişi bu ayda Rabb'ine olan ilgisini çoğaltır. İftarda bir türlü sevinirken, sahurda iki türlü sevinir. Zira iftar sofrasında dua için melekler beklerken sahurda gökten inen şahit melekler dualarına dua katarlar. Ertesi güne niyetlenir.

Evet, elbette zor günlerdeyiz. Bir taraftan deprem, sel gibi doğal afetler, diğer taraftan hastalıkların oluşturduğu psikolojik sarsıntılar; işini, yatırımını kaybedenler, ümitleri sarsılanlar, yakınlarını kaybedenler.

Sıradan bir depremle karşı karşıya değiliz. Adeta deprem silsileleriyle sarsılıyoruz. Yıkım çok. Rabbim bu mübarek günler hürmetine felaketleri bizden uzak etsin. Bu sıkıntılı günler uzakta kalacak inşallah.

Elbette gidenler geri gelmez. Onlar için dua edelim.



FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRELİM

Bu yıl içinde en çok muhatap olduğum soru şu: "Hocam kıyametin alametlerini mi yaşıyoruz?" Herkesin kafasını meşgul ediyor bu soru.

"Neden soruyorsunuz?" dediğimdi, "Kıyamet yakınsa bilelim" diyorlar. Aslında kıyamet kopmadan ona hazır olmaktır mesele. Kıyamet yarın kopacak gibi hazır olmak gerekiyor. 1 saat sonra kıyamet kopacağını bildiğimizde nasıl hazırlık yapacaksanız, şu anda da onu yapmamız lazım.

Düşünün, bir saat sonra kıyamet kopacak.

Hemen tövbe edersiniz, namaz kılarsınız, helalleşirsiniz.

Hak hukuku hesap edersiniz. Ailenizle kucaklaşırsınız.

Anne-babanız hayatta ise ellerini öper dua beklersiniz. Haramdan kazandığınız bir şey varsa, onu hemen çıkarıp atarsınız. Birine zulmetmişseniz af dilersiniz. Aç olanı doyurur, düşmüşü ayağa kaldırırsınız. Sevecen, affedici olursunuz. Kimsenin kötülüğünü düşünmezsiniz. Mevki-makam hırsına bürünmez, kendinize uygun gördüğünüzü başkasına da uygun görürsünüz.

Kısacası ahiretinize fayda sağlayacak ne varsa onu yaparsınız. Şimdi soracağım soru şu: "Peki bütün bu güzellikler için illa kıyametin mi kapıya gelmesi lazım?" Kişi dünya hayatını temiz yapmamış, ahiretine de hazırlanmamışsa zaten iki âlemi de kaybedip kıyametini yaşamıştır.

Büyük kıyameti sorgulamanın ona faydası yoktur.

Onun için önümüzdeki ramazan ayını fırsat bilelim, iyi bir şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapalım.



İFTAR SOFRASI KURALIM

Sahabi, Hz. Peygamber'e sordu: "Ey Allah'ın Elçisi, kıyamet ne zaman kopacak?" Hz.

Peygamber, bilmiyorum anlamında "Sorulan, sorandan bu konuda daha bilgili değildir" cevabını verdi. Bu arada adama da sordu:

"Kıyameti merak ediyorsun da kıyamete ne bıraktın? Ne hazırladın?"Adam başını önüne eğdi. Zira öyle pek bir hazırlığı da yoktu. Belki nasıl hazırlanacağını da tam bilmiyordu. Sonra başını kaldıran sahabi şöyle dedi: "Ben ahirete Allah'ı ve Resul'ünü hazırladım. Onlara olan muhabbetimi hazırladım. Çok ibadet, çok taat değil; çok sevgi."

Hz. Peygamber (SAV) şöyle cevap verdi: "Kişi ahirette sevdiğiyle beraber olacaktır."

Ramazan günlerinde camiye ve oruca insan kazandırın. Camiye, cumaya giderken mutlaka yanınıza birini al. Teravihe tek başınıza gitmeyin.

Orucu tek başınıza tutmayın. Bu ramazan zengin ve lüks sofralar yerine daha mütevazı sofralar kuralım.

İmkânı ve şartları müsait olanlar deprem bölgelerinde depremzedelerle bir araya gelip iftar ve sahur sofralarında oturmaya çalışsınlar. Bu yıl böyle yapalım. Belki yaralı ve hüzünlü gönülleri dinlendiririz. Deprem bölgelerinde teravih namazları için büyük sahra çadırları kurulmalı. Orada cemaatin gönülleri ısındırılmalı.



NOT: Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında ATV'den canlı yayında sizlerle olacağım Rabbim dilerse. Yayın saatlerini televizyondan duyuracağım.

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KADININ KOCASINDAN İSTEĞİ

Kadın, kocasından güler yüz, samimiyet, tatlı söz, anlayış, güzel ahlak, destek ve dürüstlük ister.



YETİMİ SAHİPLEN

Sahipsize, düşküne, fakire, dertliye, yetime, yoksula, mazluma, gönlü yaralıya sahip çık.



BİR HADİS

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Ey Ali! Bir kimsenin senin aracılığınla hidayete ermesi, senin için birçok kızıl deve sahibi olmandan daha hayırlıdır." (Buhari)



BENİ GÜNAHTAN KORU

Kıyamet günü bir adamın yakasına hiç tanımadığı birisi yapışır. Adam şaşırır, "Ben seni tanımam, ne istiyorsun benden?" der. Adam şu cevabı verir: "Sen suçlusun. Zira sen dünya hayatında beni günah işlerken görürdün ama beni vazgeçirmeye çalışmazdın. Görevini yapmadığın için senden davacıyım."





YILDIZNAMEYE İNANILIR MI?

Gelecekten haber verdiğini iddia eden her türlü mecra dinen haramdır. Yıldıznameye bakıp gelecekte şu olacak şeklinde gaybi haber verenlere itibar edilmez. Verdikleri bilgiler de doğru değildir. Bize bugün ve gelecek hakkında en doğru bilgiyi veren Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan başka yol göstericiye ihtiyaç yoktur.

Para karşılığında satranç haram mı?

Kumar gibi addedilecek her türlü oyun haramdır. Satrancın da kumar niyetiyle, para karşılığında oynanması caiz değildir. Para karşılığında değilse haram değildir.

Bir malı peşin şu kadar, veresiye şu kadar diyerek satmak caiz mi?

Satıcının malına peşin ve veresiye olmak üzere iki ayrı fiyat belirlemesi, alıcının da bu iki fiyat ve satış akdinden birini tercih etmesi durumunda bu alışveriş faiz olmaz.