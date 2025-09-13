Milli Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Katar'daki Türk askeri üssünün de hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ancak İsrail'in, Hamas'ı vurmak için ABD'den henüz "dokunulmazlık" alışverişi yapan Katar'da bir operasyon düzenlemeyi göze almasının sebepleri arasında, Doha ile Ankara arasındaki stratejik ortaklığın olduğu açık.

Tel Aviv'in bu hamlesi, Türkiye ile yakın askeri-siyasi işbirliğine sahip Suriye'deki operasyonlarının devamı niteliğinde.

Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-15 Eylül'de Katar'a yapacağı ziyaret her açıdan hayati önem taşıyor. Erdoğan'ın Arap Ligi Zirvesi gündemiyle gideceği açıklanan Katar'da vereceği mesajlar, Körfez'de olduğu kadar Türkiye'nin askeri varlığının olduğu Afrika ülkelerinde de yankılanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Katar'dayken, Hamas'ı "terör örgütü" ilan eden yegâne Sosyalist Enternasyonal üyesi olan ana muhalefet liderimiz ise boş durmayacak tabii ki. Aynı gün yapacakları eylem için, Bahçeli'nin eski bir ifadesiyle söylersek, mitili Genel Merkez'e attı bile. Polis gazına karşı da kasa kasa limon depoluyormuş.

***





CHARLİE KİRK'Ü KİM ÖLDÜRDÜ

Bilin ki, eğer medyamız ayrılığı gayrılığı bir kenara koyup omuz omuza vermişse mutlaka küreselcilerin hedeflerine ateş ediyordur.

Bakın, pandemide de uygun adım yürüyen iktidara ve muhalefete yakın gazeteciler, Trump karşıtlığında da hemfikir.

Seçim kampanyasında adamın kafasına sıkıyorlar, bizimkiler hep bir ağızdan "yalandan" diyorlar.

Seçilmesine engel olamayınca bu kez de Epstein şantajını mikrodalgaya atıp dünyanın en popüler mucidinin elinden ülkenin gündemine servis ediyorlar.

Medyamızın münevverleri, "Acaba Trump ne istediler de yapmadı?" diye soracaklarına Mossad'ın New Yorker magazinine düşüyorlar.

Bugünlerde de MAGA'cı Charlie Kirk suikastını "Trump gitmezse sokaktaki şiddet bitmez" kampanyasının katalizörü yapan küreselcilerin argümanlarını yaymakla meşguller. Kirk'ün İsrail sempatisi nedeniyle öldürüldüğü görüşünü peşinen satın almışlar.

Evet, tam da suikastın ardından anında taziye mesajı yayınlayan Netanyahu'nun istediği gibi. Bu durumda, ABD Başkanı'nın "Ülkede tırmanan İsrail karşıtlığını dizginlemek için daha sert tedbirler almaktan" başka şansı kalır mı?

Trump da suikastın ardından acilen bir kente daha (Memphis'e) suç endişesini gidermek için asker gönderme emrini verdi bile.

Kirk'ün katili aranırken sosyal medyada Amerikalılar arasında elden ele dolaşan yukarıdaki montajlı fotoğrafsa herkesin zokayı yutmadığının göstergesi.

***





ARTIK ELON'I NERESİNDEN YAKALADILARSA

Epstein dosyasını Trump'ın kafasına fırlatıp gemiden atlayan Elon Musk'ın bu işe nasıl ikna edildiğini çok merak ediyorum.

Tamam Trump'a kızgın olabilir. Ama kendisini ABD Başkanı'nın bir numaralı hasmı konumuna sürükleyecek belaltı bir hamleye soyunması için daha güçlü bir motivasyonu olmalı.

Artık neresinden yakaladılarsa sıkmaya da devam ediyorlar. Zira Musk'ın özgürleştireceğim, sansürü kaldıracağım vaadiyle aldığı Twitter'ın hâli, şirketin eski sahiplerini aratıyor.

Şöyle söyleyeyim: Trump'ın milyarder yemeklerinde hemen yanıbaşında oturan Zuckerbeg'in Facebook'unda Elon'ın X'indeki kadar sansür yok.

Küreselcilerin aleyhine imaları bile adeta bir narkotik köpeği hassasiyetiyle fark edip sınırlandıran Musk'ın X'teki yapay zekâsı bu yazıyı da affetmez.

***





FETÖ KOKTEYLİ

Kamuoyu, annesi bir dönem Büyük Birlik Partisi'nde kadın kolları başkanlığı yapan 2004 Ankara doğumlu bir ergeni konuşuyor.

Yaşı küçük ama şeceresi arapsaçı.

Çocukluk döneminde BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden pozlar paylaştı. Liseyi bitirince eşcinsel evlilikle ABD vatandaşı olduğuna dair videolar paylaşarak Green Card dolandırıcılığı yaptı. 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail askerlerine kendi yüzünü montajlayarak Gazze'de işgale katıldığına dair izlenim oluşturdu.

Evet, tahsilini FETÖ okullarında yapmış.

Her gördüğü sakallıyı dedesi sananlar online mı?