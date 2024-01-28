Meclis'teki İsveç'in NATO'ya üyeliği oylamasına katılan 19 CHP milletvekilinin 17'si evet oyu verdi.

Çekimser kalan vekil de dâhil günlerdir linç ediliyorlar.

Adamlar kırk yılın başında ulusal güvenlikle ilgili bir mevzuyu siyaset üstü görüp doğru tavır aldılar, başlarına gelene bakar mısınız?

Vekiller ne yapsalardı? Belli ki askeri uzmanlar ve hükümet tarafından bilgilendirildiler, ikna edildiler ve iç siyaseti bir kenara bırakıp karar verdiler.

Herhalde orduyu yönetenler, TSK'nın ihtiyacını, eksiğini, "Mesele anlaşıldı, F-16 konusunda satış izni karşılığı bu iş halledilmiş" diye sitem eden Abdurrahman Dilipak'tan daha iyi biliyorlardır değil mi?







Yeni F-16'lar şart. Görüşlerini aldığım bütün askeri uzmanlar bu konuda hemfikir. Emekli Albay, Askeri Stratejist Yusuf Alabarda da F-16'ların 4.5 nesil seviyesine yükseltileceği modernizasyonun ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Baksanıza, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-16 satışı için onay çıkar çıkmaz Yunanistan'a F-35 satışı kararı çıktı bile.

Yerlisi geliştirilirken "Ne gereği var, israf" de, küçümse.

Dışarıdan almaya çalışırken "ABD'ye teslim oldunuz" diye maval oku, hamaset yap.

Bunların derdi ne?

İsveç'in PKK'ya yönelik tedbirleri hayata geçirmesinden mi korkuyorlar?

İtirazları refleksi mi?

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LAHEY'DEKİ DAVANIN UZAMASI İSRAİL'İN ALEYHİNE

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti. Şehirleri bombalamayı, sivilleri öldürmeyi kesmesi için Tel Aviv'e uyarı yapıldı. Böylece İsrail, soykırım suçuyla yargılanacak.

"İsrail'in umurunda bile olmaz" diye süreci küçümsemeyin.







Terörist muamelesi çekilen Filistinliler artık hukuken soykırımcı gücün hedefi haline gelen bir halk olarak tarif edildi.

Ahlaki üstünlük tartışmasız şekilde Filistinlilerde.

Kuşkusuz, yargı sürecinde kararın çıkması uzun zaman alacaktır. Ne sonuç çıkacağı da meçhul. Ancak dava sürdükçe, İsrail Filistin'in bu güçlü meşruiyeti karşısında her geçen gün alanda kaybedecek.

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DEM 'ADA'YI NE YAPACAK?

Bugünlerde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan adaylığını tartışan DEM cephesinin, CHP ile müzakerelerde Adalar Belediyesi'ni de istediği konuşuluyor.

Esenyurt'u falan anlıyoruz. İyi oy alıyorlar, şansları var. Ama Adaların özelliği ne acaba? İmralı'ya yakın, sembolik anlamı var diye mi?

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BU NE ŞANS ARKADAŞ

Dün YSK'da 31 Mart seçimlerine girecek partilerin oy pusulasındaki yerini belirlemek için kura çekimi vardı.

36 parti arasından AK Parti birinci çıkmasın mı?

Partileri 18. çıkan CHP'liler sosyal medyada söylenmesin de ne yapsın?

Destekledikleri parti ne sandıkta birinci çıkıyor ne de kurada.

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ABD'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ

ABD'de Federal hükümete bağlı ordu güçleri, Meksika sınırı boyunca çekilen jiletli telleri kesmeyi sürdürüyorlar.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz gün de Teksas Valisi Greg Abbott'un yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırına çektiği tel örgünün merkezi hükümet güçlerince kesilebileceğine karar vermişti.

Ne var ki Teksas Valisi, AYM kararına rağmen muhafız birlikleri nezaretinde sınırı kapatmaya devam etti.

Teksas'a desteğini açıklayıp muhafız birliği gönderen Oklahoma'nın ardından 25 Cumhuriyetçi vali de isyan bayrağını açtı. Birlikler hareket için hazırlanıyor.







Adı duvarla özdeşleşen Trump en ön saflarda. Partisi de topyekûn arkasında.

ABD 2024 başkanlık yarışından Trump lehine çekilen ve kendisi de bir göçmen olan Florida Valisi Ron DeSantis, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı" diyor.

Kuzey ve güney eyaletlerin birbirine girdiği 1861 Amerikan İç Savaşı'nda yüz binlerce insan öldürülmüştü.

Dün konu kölelikti, bugün ülkeye köle gibi yaşamaya, çalışmaya razı olarak gelen "ücretli köleler".

Görev süresince Ukrayna dâhil pek çok noktada cephe açan Biden, giderayak savaşı ABD'nin içine de taşırsa şaşırmayın.