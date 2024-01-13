Partisi tarafından altıncı kez belediye başkanlığına aday gösterilmeyen Eskişehir'in 86 yaşındaki Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Kızgın değil kırgınım" diyor.

Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında anket yaptırmasına kırılmış.

Özel, yıllardır CHP'de olan kenti kaybetmek için çalışmıyor ya. Demek seçmendeki değişim talebini okumuş, kendince gerekeni yapıyor.

Doğrudur, CHP'li seçmen bu dönem Büyükerşen'in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'ye de oy verir.

Ancak değişimin Cumhur İttifakı seçmeni üzerinde de etkileri olacaktır.







Dün Eskişehir'in siyasi havasına hâkim hemşerilerime görüşlerini sordum.

Beş dönemdir şehri yöneten Büyükerşen'in, ilk iki döneminde iş yaptığını ve bu sayede AK Partili seçmenin de oyunu aldığını söylüyorlar. Hocanın şehirde CHP'den fazla oyu olduğu ortada. Eskişehir'de AK Parti'nin oyunun önde olduğu dönemlerde bile Büyükerşen seçiliyordu.

Ancak Belediye Başkanı son dönemlerinde aynı performansı gösterememiş, bunca sürede Eskişehir'in temel problemlerine çözüm bulamamış. Bu da Büyükerşen'in oyunu almayı başardığı "iktidar seçmenini" artık bıktırmış.

Her şeye rağmen Büyükerşen'e güvenip oy veren AK Partili seçmenin aynı krediyi Ünlüce'ye açması zor görünüyor.

Ayşe Hanım, kısa bir süre önce İyi Parti'den AK Parti'ye geçmesi tartışılan başkan adayı Nebi Hatipoğlu için de daha konforlu bir rakip. Hatipoğlu gaza bir daha yüklenirse, sokağı çıkmayı, vatandaşı dinlemeyi ihmal etmezse CHP'nin kalesi el değiştirebilir.

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DEM, 'İMAMOĞLU BİRAZ DAHA DEMLENSİN' DİYOR

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün düzenlediği basın toplantısında partisinin belediye başkan adayı çıkaracağı yeni illeri açıkladı, CHP ile olası seçim işbirliğine ilişkin bilgi verdi.

Doğan, "İlk etapta aday göstereceğimiz 27 ilçeyi açıklamıştık. Aday göstereceğimiz bazı yeni illeri paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun. Toplam 7 ilde aday göstereceğiz" dedi.

DEM'in yüzde 3 civarında oyu olan Ankara'dan aday çıkarması, Mansur Yavaş'ın lehine bile olabilir.







DEM, İmamoğlu ile ilgili kararını ise henüz açıklamadı.

Partinin Mersin ve İzmir gibi güçlü olduğu bazı şehirlerdeki ilçe belediyelerini istediği, DEM'in bu pazarlıkların seyrine göre İmamoğlu kararını belirleyeceği belirtiliyor.

Geçen yerel seçimde park bekçiliği, otoparkçılık gibi mütevazı kadrolara fit olan DEM'in bu seçimde daha talepkâr olacağı da kesin.

DEM'in İmamoğlu'na vereceği olası destek, Millet İttifakı'ndan kopan ve CHP ile kanlı bıçaklı hâle gelen İyi Partili milliyetçi seçmenin kararı üzerinde etkili olacaktır.

Ankara'daki DEM dengesi CHP için İstanbul'da tersine işleyebilir.

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ERDAL BEY NE YAPTIĞINI BİLİYORMUŞ

Dün CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na, "Ne yapıyorsunuz Erdal Bey?" diye şaşkınlığımı iletmiştim.

Zira Beşikçioğlu gibi başarılı, yaratıcı ve kariyerinin zirvesinde olan bir sanatçı, niye kendini bir ilçe belediyesine hapsetmeyi hayal eder, anlam verememiştim.







Son açıklamasını gazetelerden okudum. Şöyle söylüyor:

"Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Çok değerli bir isim. Onun da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Televizyonda seyrettiğim durumları yaşamadım açıkçası. 'Vay, siyaset de enteresanmış' dedim. Mansur Başkan'la benim asla bir sıkıntım olamaz. Mansur Başkan'ın da benimle asla sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız, iki Angaralı neler yapar."

Siyasetin havasına girmiş görünüyor. Ne yaptığının gayet farkında.

Başarılar dilerim.

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YARINA ALLAH KERİM

Saadet'ten AK Parti'ye geçen Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, geçen gün de İyi Parti'ye geçmesin mi?

Tebdili mekânda ferahlık vardır, değişim iyidir de 5 yılda bu ne hız Sayın Başkan?