Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane'deki etkinlik için, "Önceden bilgim yoktu. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim" diyerek Ekrem İmamoğlu'na açıkça sitem etti. Serzenişi de CHP tabanında destek buldu.

Ardından, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" cümlesiyle o gün "Her şey yeni başlıyor" diyerek İmamoğlu'na koşan Meral Akşener'i uyardı.







Meral Hanım'la ortak kararları mıdır bilmem... Ancak sosyal medyada İyi Parti ve CHP kurmayları, genel başkanları da işin içine katarak birbiriyle atışırken İmamoğlu demiri soğutmak için hamle yaptı. Salı günü partisinin grup toplantısına katılmak istediğini Kemal Bey'e iletti.

Cevap hızlı geldi. İmamoğlu, CHP grubuna davet edildi.

Ne var ki Soner Yalçın'ın ifadesiyle, kendisine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kadar vefa gösterilemedi ve "saksı" muamelesine maruz kaldı. Kemal Bey gruptaki uzun konuşmasında da mevzuya sadece 5 dakika ayırdı.

Gruptan sonra kameraların karşısına geçip "Kılıçdaroğlu adaydır" diyen İmamoğlu ise Kemal Bey'e adeta "Zeytin dalı uzattım. Kürsüye çıkartsan bunları söyleyecektim, fena mı olurdu" diyordu.

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Evet, şu an raconu kesen Kemal Bey gibi görünüyor.

Çarşamba gecesi Saraçhane'de oldubittiye getirmeye çalıştıkları adaylık dayatmasından arzu ettiği reaksiyonu alamayan Akşener-İmamoğlu takımı da eyvallah pozlarında...

O halde gelin bilançoya bakalım. Gerçekte kazanan kim?

Bir defa Kemal Bey adaylık iddiasını resmileştirdi. Parti içinde vadesini uzattı. Sorunu öteledi.

Akşener de pimini çekip attığı krizle CHP'yi, muhalif medyayı ve tabanı Ekremciler ve Kemalciler olmak üzere ikiye böldü. CHP'de hizip var algısını yaratarak yerleşmeye çalıştığı ana muhalefet pozisyonuna bir adım daha yaklaştı.

İmamoğlu ise adını 2023 seçimleri sonrasında "Teknik direktörün oyuna sokma ihtimali olan bir oyuncu" olarak hafızalara kazıdı.

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Peki gidişat nereye?

Bu fiili durum seçimlere kadar sürdürülebilir mi?

Belli ki İmamoğlu ve Akşener ikilisi pozisyonlarını, Kemal Bey'in ya da 6'lı masanın çıkaracağı başka bir adayın yenilgisi senaryosuna göre belirlediler.

Ne var ki Kılıçdaroğlu'nun da yarışa, kazanmak için değil 2023 seçimleri sonrası koltuğunu korumak için girdiği gerçeğini göz ardı ediyorlar.

Kemal Bey'i küçümsüyorlar. Otoritesine yönelik girişimleri cezasız bırakmadığını unutuyorlar.

Ve evet, bir seçim öncesi daha yine rakiplerini değil koltuk kavgasıyla birbirlerini yiyorlar.

Ağızlarından bal damlaması, "Evladı gibi" görmeler, "Size baba diyebilir miyim"ler, "Ablan kurban olsun sana"lar falanlar da sırf bu yüzden zaten...

6'lı masada muhalif seçmenin umuduyla oynadıkları siyasi kumarın sesini bastırmaya çalışıyorlar.