17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Bir ara da ‘Hurşit Külter nerede?’ kampanyası vardı
MELİH ALTINOK
Bir ara da ‘Hurşit Külter nerede?’ kampanyası vardı

Bir ara da ‘Hurşit Külter nerede?’ kampanyası vardı

17.04.2021, Cumartesi

Kemal Kılıçdaroğlu "yapay gündem" dediği muhtıracı amiraller tartışmasını ne yapıp edip değiştireceğini açıkça söylemişti.
Yoğun şekilde çalışıyor da...
CHP günlerdir "128 milyar nerede?" sloganıyla başlattığı kampanyayla gündemi belirlemeye uğraşıyor.
Her gün çeşitli mecralarda tekrar tekrar "128 milyar nerede?" diye soruyorlar.
Merkez Bankası Başkanı, Hazine Bakanı, iktidar vekilleri cevap veriyor...
Tablolar yayınlanıyor...
Merkez Bankası'nın ilgili verileri zaten her hafta açıkladığı, isteyen herkesin bunlara ulaşabileceği, rezervlerdeki artışı ya da azalışı gizlemenin zaten mümkün olmadığı söyleniyor...
Ama nafile...

Muhalefet "Bakayım ne cevap verdiler" diye bir an bile duraksamadan nakarata sarıyor:
"128 milyar nerede?"
Cevabı açık soruları tekrar etme, "Hurşit Külter nerede" tartışmasını getiriyor.
Hatırlar mısınız, darbe girişiminden hemen önceydi. 27 Mayıs 2016'da DBP isimli bir partinin Şırnak il yöneticisi olan Hurşit Külter'in gözaltına alındığı ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı söyleniyordu.
Resmi yetkililer bu şahısla ilgili bir gözaltı kaydı olmadığını açıklıyorlardı.
Ne var ki "Belgeleri de siz yazıyorsunuz" diyen Demirtaş'ından tutun da birkaç ay sonra darbeye kalkışacak olan şakirtine kadar tüm muhalifler "Hurşit Külter nerede?" diye tekrar tekrar sormaya devam ediyorlardı.
Meclis'te afişler asılıyor, duvarlara yazılamalar yapılıyor, sosyal medyada hashtag'ler açılıyordu...
Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında soru önergesi bile verilmiş, hatta AİHM'e kadar varmıştı. Derken bizim Hurşit Külter nerede, 7 Ekim'de Kerkük'te kameraların karşısına çıkıverdi.
4 aydır herkes onu ararken niçin çıkıp da "Buradayım, aramayın" demediğini ise "Ancak fırsat bulabildim" diyerek açıklıyordu.
Ne yapsın, meşgulmüş adamcağız.
Hurşit Külter nerede diyerek iktidarı katil ilan edenlerse içeride ve dışarıda aylarca gündemimizi meşgul ettikleri için tek bir özür dilemeden ortadan kaybolmuşlardı.
Bakalım Kemal Bey'in kötü dediği ekonomiyi dinamitleme kampanyası ne kadar dayanacak?

***


YOK YA, ASMAYALIM, BESLEYELİM BENCE!

Korona basınımız birkaç gündür aşı randevusu alıp da gitmeyenlere ne gibi cezalar verilmesi gerektiği üzerinde çalışıyor.
Bunlara kırk katırlık para ceza kesilsin diyeni mi ararsınız, kırk satırı aratmayan hapis cezaları teklif edenleri mi?
Hatta mazereti olanları tenzih ederek, aşıyı yeterince ciddiye almayan bu kişileri teröristle bir tutan bile var.

E sağlık ve terör bir araya gelince haliyle kaygılanıyor insan... Şimdi çıkıp bir babayiğit köşe kadısı çıkıp da "Asmayalım da besleyelim mi" diye racon kesecek diye.
Sakin olun beyler hanımlar...
Virüsle mi mücadele ediyorsunuz, bizlerle mi, arada karışıyor da.

***


BİR KAPI KAPANIR, BİR KAPI AÇILIR

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yapmış.

Moskova'nın korona vakalarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik aldığı seyahat sınırlaması kararının ardından turizm sektöründe çalışanlar için güzel bir haber.
Bakalım yaz mevsimiyle birlikte, bu senenin mevsimsel gribi olan Kovid vakaları Türkiye'de de düşmeye başlayınca Rusya nasıl bir "tıbbi bahane" bulacak?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ahmet’in tıpkısının kendisi 16.04.2021 Cuma
Montrö ayağına muhtıra 14.04.2021 Çarşamba
Ben hep Kemal Bey ne diyor ona bakarım, kararımı öyle veririm 12.04.2021 Pazartesi
Yavaş yavaş... 11.04.2021 Pazar
Erdoğan’a bıraksalar Ursula Hanım ayakta kalmazdı 10.04.2021 Cumartesi
Hekimlere 3 haftalık tam kapanma nasıl olur? 09.04.2021 Cuma
Kurmay akıl! 07.04.2021 Çarşamba
Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 Pazartesi
Peki, gördüm mü günümü? 04.04.2021 Pazar
Ramazanda lokantaları, kafeleri kapatma kararı gözden geçirilmeli 03.04.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA