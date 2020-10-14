veİstanbul'un göbeğinden geçen iki dev otoban. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan dünyanın en işlek yolları.Bu yollardan geçmeyeniniz yoktur.Bildiğiniz üzere sözünü ettiğimiz otobanların ve şehrin içinde uzanan ana caddelerin kenarlarında da çiçekler ve bitkilerden oluşan bölümler var. Bu doğal yeşil örtüler, zaten betona dönmüş olan kentteki hayatın tam içinden geçenkılıyor. Bir anlamdaGözümüzü gönlümüzü açan bitkilerin, yolların çevresindeki havayı temizlemek, oksijen üretmek, gürültüyü emmek gibi işlevleri de var.Gelin görün ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bualanlarımızı kaldırmaya ve oluşan boşluğu dabir şekilde doldurmaya karar vermiş.Mecazen söylemiyorum...Günlerdir harıl harıl yolların kenarlarındakiOrtaya çıkan çıplak duvarları daboyuyorlar.Bu akıl almaz iş için gösterdikleri gerekçeyseÇünkü bitkilerin bakımı çok masraflıymış. Bahsedilen senede 8.6 milyon TL.... Kafanızdadaha net canlanması için şöyle tarif edeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre

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Değil mi ya! Ağaç, çiçek bu.Arada bir çapalanmayı falan bekler.? Atalım bir iki kat dağa taşa, duvarlara oh mis! İçinde envaiçeşit kimyasal bulunan boyadan ucuzu mu var? Hem zaten o işi sponsor boya firması halleder.Şaka gibi gelebilir ama hiç şakaları yok...İzmir'de daha önce de yaptılar, zorlayın hafızanızı...Açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı "Yaşar Kemal Kültür Sanat Vadisi Rekreasyon Alanı" için(Evrensel/17 Ekim 2016)

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Bir de İstanbul'daki göz boyamayı, Latin Amerika duvarlarıyla falan izah etmiyorlar mı... İnsan nereden anlatmaya başlayacağını kestiremiyor.Her şeyden önce ayıptır yahu! Duvar resimleri kültüründe olan bir halkın yaratıcı resimleriyle İstanbul duvarlarındaki geometrik boyamanın ne benzerliği olabilir?Kentin duvarlarına çizilen renkli üçgenlerde, karelerde, çivit maviliğindebile değil, o bile bir "tarz". Bizimkisi, bildiğin. Üzgünüm, ustaların düşük bel pantolon giyimleri, küpeli olmaları bu gerçeği değiştirmiyor.Tabii asıl mesele, yıllarca AK Parti tabanına "köylü, çarıklı" diyen ancak Laz müteahhit kimliğini çok çabuk açık edenlerindeğil.Bu işin bir ekonomisi var...Anlıyoruz. Seçimlerde maddi manevi desteği alınan HDP'lisi, İYİ Partilisi ihale bekliyor kapıda. İlla bedeli karşılığı bir faaliyet yapılacak. Yerel siyasetin diyalektiği bu. Afiyet olsun.İyi de arkadaş niçiniçin hareketegeçiyorsunuz?Yok temel atmama, yok faaliyet durdurma, şimdi çiçek sökümü...Beton, asfalt, cam ve demirden ibaret bu kentin otobanlarını, yollarını yeşile boğacağız diye yola çıkmak daolabilirdi. Yandaş müteahhitlerinize yine iş çıkardı.Yapamayacaklarından, beceremeyeceğinizden çekiniyorsunuz değil mi?Açık konuşmak gerekirse haklısınız.O zaman bari bırakın dağınık kalsın Başkan.Ona da razıyız.