sıfatı yıllardırkullanılıyor. Bilinç düzeyinizdenbağımsız olarak gözünüzün önünde nasıl birprototipin şekillendiğini görebiliyorum.Sarıklı, kipalı, cüppeli ve çoğunlukla sakallı somurtkan bir adam.İşin daha ilginci,tarif etmek içinNe yaptığınızın söylediğinizin hiçbir önemi yok... Kendinizi dindar ya da muhafazakâr olarak tarif ediyorsanız söyleyeceğiniz ve yapacağınız her şeysayılıyor.Bu hiç adil değil.

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ÇünküYüzyıllar boyuncaolarak yorumlayaniçin de bu tehlike en yakın tehdit.Hatta(Komünizmden faşizme kadar) kendilerinidini söylemden ayırıp ayrıcalıklı bir konumelde etmek içiniçin de...Örnek mi?bilimin içine saplandığı son bağnazlıkbataklığını nasıl tarif ediyor:"Toplum din dışına doğru kayarken bilimin kendisi dine indirgeniyor.Oysa bir bilim cemaati olamaz,

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Aslında Profesör Raoult'nun maruz kaldığı modern engizisyonu bizler gündelik hayatımızda hissediyoruz.Yalnızca bilimsel tartışmalarda değil, politik düzlemdetartışılmaz ilan edip farklıdüşüncelerin üzerinde Demokles'in kılıcı gibisallanıyorlar.Feminizm, çevre hareketleri, pandemi, ya da bir nefret objesine çevrilen Trump konusundaalternatif bir tweet atın, ne dediğimi daha iyi anlarsınız.İşin daha da garip yanıysa,bulundurmaları.Durun bir düşünün,Hayır, yasalara göre suç işleyenbahsetmiyorum.Sözünü ettiğim,inanan muhafazakârlığa karşı,iman edenlerin bağnazlığınıda cesurca konuşacak özgürlükçü aydınlararanıyor.