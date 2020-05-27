2023 seçimlerine daha 3 yıl var. Ancak kiminle konuşsam erken seçim ihtimaline dair sorular duyuyorum.Gündem'a kadar ulaşmış olmalı ki, pazartesi günü yaptığı konuşmada o da şunları söylüyordu:"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz.diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem de milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek içinEvet, durum net. Referandumla kabul ettiğimiz yeni hükümet modelinde. Görev süresinin henüz başlarında olan Erdoğan'ın böyle bir adım atması için de ortada somut bir durum yok. Muhalefetin Meclis'te 360'ı bulması ise imkansız.

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Peki, o zaman erken seçim tartışmasıniçin köpürttürülüyor?Klasik muhalefet tavrı, taraftarlarına hazırız, güçlüyüz mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar diye düşünebiliriz.Ancak seçimler henüz geride kaldı. Anketler iktidarın pandemi sürecinde sergilediği performanstan ötürü desteğinin arttığını gösteriyor.Kaldı ki ortada bir seçim zaferi ihtimali olmadığı için sandık kurulması olsa olsa CHP'de bir kurultayla sonuçlanır. Kılıçdaroğlu bu riske niye girsin ki? Onun da önünde kazanılmışhakkı var.Dolayısıyla muhalefetin erken seçim "kolpasının" kamuoyu tarafından ciddiye alınmasının ve arzu edilen faydayı sağlamasının imkânı yok.Geriyekalıyor... AK Parti'denayrılan isimlerin kurdukları partilerimotive etmek.Çünkü aralarında bile anlaşamayan bu partilerin bir tek sermayesi bu... Muhalefetin lütfu...

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Daha önce İYİ Parti'ye, Meclis'te grup kursun diye üçe beşe bakmadan vekil gönderen Kılıçdaroğlu yine "cömert" davranacağını ilan ediyor.Ali Babacan'a dadediği Davutoğlu'na daarmağan edeceğini söylüyor.Temelli değil elbette... Köprüyü geçene kadar...Ancak aklım hala bu stratejinin ne işe yarayacağını almıyor.Zira Babacan şimdiden, onca yıl görev yaptığı AK Parti'deyken ağzından çıkan ne kadar söz varsa inkâr ederekDavutoğlu'nun seçmendeki ve AK Parti tabanındaki itibarı içinse sanırım bir şey söylemeye gerek yok.Ee, o halde ne anladık biz bu işten?Erken seçim gazıyla motive edilen küçük partiler zaten FETÖ ile birlikte AK Parti'den kopan ve muhalefete yönelen seçmene hitap edecekse bu hamle kime yarar?Haklısınız, üç beş eksik oy almış Kemal Bey'in derdi mi? Sırtında yumurta küfesi mi var?Maksat suyu bulandırsın.