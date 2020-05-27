27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Muhalefet erken seçim istiyor mu?
MELİH ALTINOK
Muhalefet erken seçim istiyor mu?

Muhalefet erken seçim istiyor mu?

27.05.2020, Çarşamba
2023 seçimlerine daha 3 yıl var. Ancak kiminle konuşsam erken seçim ihtimaline dair sorular duyuyorum.
Gündem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşmış olmalı ki, pazartesi günü yaptığı konuşmada o da şunları söylüyordu:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem de milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var."
Evet, durum net. Referandumla kabul ettiğimiz yeni hükümet modelinde Cumhurbaşkanı istemedikçe ülkenin seçime gitmesi mümkün değil. Görev süresinin henüz başlarında olan Erdoğan'ın böyle bir adım atması için de ortada somut bir durum yok. Muhalefetin Meclis'te 360'ı bulması ise imkansız.

***

Peki, o zaman erken seçim tartışması medyadaki kullanışlı aktörlere niçin köpürttürülüyor?
Klasik muhalefet tavrı, taraftarlarına hazırız, güçlüyüz mesajı vermek için yeniden yarış istiyormuş gibi yapıyorlar diye düşünebiliriz.
Ancak seçimler henüz geride kaldı. Anketler iktidarın pandemi sürecinde sergilediği performanstan ötürü desteğinin arttığını gösteriyor.
Kaldı ki ortada bir seçim zaferi ihtimali olmadığı için sandık kurulması olsa olsa CHP'de bir kurultayla sonuçlanır. Kılıçdaroğlu bu riske niye girsin ki? Onun da önünde kazanılmış 3 yıl muhalefetin liderliği hakkı var.
Dolayısıyla muhalefetin erken seçim "kolpasının" kamuoyu tarafından ciddiye alınmasının ve arzu edilen faydayı sağlamasının imkânı yok.
Geriye gözümüzün önündeki ihtimal kalıyor... AK Parti'den ayrılan isimlerin kurdukları partileri motive etmek.
Çünkü aralarında bile anlaşamayan bu partilerin bir tek sermayesi bu... Muhalefetin lütfu...

***

Daha önce İYİ Parti'ye, Meclis'te grup kursun diye üçe beşe bakmadan vekil gönderen Kılıçdaroğlu yine "cömert" davranacağını ilan ediyor.
Ali Babacan'a da "Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri" dediği Davutoğlu'na da seçmenin CHP adayı diye seçtiği vekillerden armağan edeceğini söylüyor.
Temelli değil elbette... Köprüyü geçene kadar...
Ancak aklım hala bu stratejinin ne işe yarayacağını almıyor.
Zira Babacan şimdiden, onca yıl görev yaptığı AK Parti'deyken ağzından çıkan ne kadar söz varsa inkâr ederek muhafazakâr demokrat tabandaki tüm kredisini tümüyle tüketmiş bir isim.
Davutoğlu'nun seçmendeki ve AK Parti tabanındaki itibarı içinse sanırım bir şey söylemeye gerek yok.
Ee, o halde ne anladık biz bu işten?
Erken seçim gazıyla motive edilen küçük partiler zaten FETÖ ile birlikte AK Parti'den kopan ve muhalefete yönelen seçmene hitap edecekse bu hamle kime yarar?
Haklısınız, üç beş eksik oy almış Kemal Bey'in derdi mi? Sırtında yumurta küfesi mi var? Muhalefetten düşecek değil ya. Maksat suyu bulandırsın.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Geçmişi gelecek diye beklemek 25.05.2020 Pazartesi
Bu işte bir yanlışlık yok mu? 24.05.2020 Pazar
Organize işler bunlar 23.05.2020 Cumartesi
Açık alanlarda maske takmak zorunlu olmamalı 22.05.2020 Cuma
Fatih Altaylı’ya kalsa Bardakçı’nın kitabı yakılsa yeridir 20.05.2020 Çarşamba
Bize ne? 18.05.2020 Pazartesi
İnşallah Sayın Macron 17.05.2020 Pazar
Ele verir talkını kendi yutar salkımı 16.05.2020 Cumartesi
PKK-HDP 15.05.2020 Cuma
İzolasyon mu sürü bağışıklığı mı? 13.05.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA