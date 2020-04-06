Cumhurbaşkanıkoronavirüs salgınının ilk günlerinde 100 milyarlık (yaklaşık) bir destek paketi açıkladı. Her gün bir yenisi açıklanan destek kalemleriyle bu meblağ büyüyor.Başkanıde geçtiğimiz gün korona salgını konusunda iktidardan beklentilerini dile getiriyordu:"Paketin genel büyüklüğüolmalı. Yurt dışı örneklerverilen desteklerin. Ülkemizin kaynakları maalesef daha sın��rlı ve enflasyon tehlikesi büyük, ancak etkileri nedeniyle neredeyse savaş durumuna benzetilen böyle bir dönemde istihdamın ve ekonomik sistemin korunması zorunlu... Destek paketlerinin."

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Simon, madem" olduğumuzudüşünüyorlar, o halde kendileri de taşın altınaelini sokmalılar.Mesela;- TÜSİAD'ın hiçbir üyesi salgını bahane edip işçi çıkartmayacağını garanti etmeli.- Derneğin üyelerine ait olan bankalar, bu dönemdeküçük esnafa ve orta ölçekli işletmelereverirken kırk dereden su getirtmeyi bırakmalı.- Ve tabii ki, patronların her biri, başlatılankampanyasınabir destek vermeli.Haksız mıyım?Bu kadar zenginin olduğu yerde ulusal yardım kampanyasının? Asgari ücretle geçinen vatandaş bile destek atarken, iş adamlarımızın elini tutan mı var?Okurken bile gözleri korkmuştur değil mi?Simon Beyin açıklamasındafalan...Kaldı ki. O para 83 milyonun cebinden çıkacak.Simon Bey ve arkadaşlarının ayrıcalıkları ne? Türk vatandaşı değiller mi?

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Söz vatandaşlığa gelmişken...Son birkaç yılda kıytırık Avrupa ülkelerinden pasaport almak için dışarıdabaşlayan iş adamlarımız vardı.Paralarını. Milyarlarca dolardan bahsediliyor.Şu kadarını söyleyeyim, muhalefetin istediği gibi,. İstediğini yapar, sözümüz yok. Ama ne yazık ki para. Örneğin şimdilerde, gelecek hayalleri kurdukları Avrupa ülkelerinde hastane kapılarını bile açmıyor o paralar.Acaba diyorum, hiç olmazsa bu "aydınlanma" sayesindekendilerini zengin eden ülkelerine geri getirmeyi düşünmezler mi?Devlete vermesinler tabii. İstiyorlarsa kendi bankalarına yatırsınlar.Simon Bey, TÜSİAD olarak bir çağrı da bunun için yapamaz mısınız?Bu arada derneğinizinolan adını değiştirmeyi hala düşünmüyormusunuz? Yıllardır bunu dile getiririm.Size de ayrımcı gelmiyor mu, Kaslowski?sıfatı neyinize yetmiyor?Sermaye hürdür, vatanı olmaz ya, ona mahsuben...