Çok şanslıyız!Basın üzerinden patlak veren, Türkiye siyasi tarihinin gördüğüşahit oluyoruz.gazetesi Başyazarı'ın Beştepe'de Erdoğan'la görüşen meçhul bir CHP'liden bahsetmesiyle kapağı aralananne varsa ortalığa saçılıyor.Canlı canlı...Ne var ki olay bütün çıplaklığıyla, tüm aktörleriyle üstelik deolmasına karşın herkesin kafası karışık.Hiç kimse olup bitene anlam veremiyor.Olayın şokuyla ihaleyi Beştepe'ye yıkmaya çalışan CHP'liler bilegibi söyleniyorlar:Kimse kendilerine kızamazdeğil mi?

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Şahit olunan bir olayınkarşısında yaşanançoğu zamanBu vakada da kafa karışıklığımızın, gözlerimizin önünde sergilenenlere anlam veremememizin nedeni farklı değil...O halde netleşmek için hiç çalılardan dolaşmayalım.İstenildiği gibi, skandalın gelip bağlandığıtakılmayalım.Yorumsuz, olan bitenin kronolojisine bakalım.

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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabanına ve hedef kitlesineOrtada bir neden yokken "gazetesidir" dedi.2- Ertesi gün işaret edilen istikametten ses geldi.Bizzat CHP Genel Başkanı tarafından amiralliğe yükseltilen Sözcü'nün başyazarı bombayı patlattı.2020'de Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak her adayındiye yaftalamasına neden olacak bir iddia ortaya attı.3- Bir gün sonra da Kemal BeyRahmi Turan'ın şimdiherkes tarafından yalanlanan iddialarını doğruladı.Haber Müdürlerimizden'unismini koyduğu bu skandalı anlamakiçin daha fazlasına gerek var mı?