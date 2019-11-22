gazetesi Başyazarıgeçtiğimiz günlerde isminiaçıklamadığıgörüştüğünü yazdı.Kaynağı açıklanmayan iddiaya göre bu görüşmede Cumhurbaşkanıpartinin başındakendisini görmek istediklerini söylemişti!Turan, yazısını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'yü, Hürriyet'in yerine "" olarak takdis etmesinden hemen sonra patlatmıştı.Kemal Bey de ertesi sabah'de İsmail Küçükkaya'nın programınaçıkarak puzzle'ın son parçasınıkoydu... Turan'ın iddiası içindedi. Böylece resim ortaya çıkmışoldu.Çoğu kişi başka adres gösteriyor. Ama bence Kılıçdaroğlu'nun da rol üstlendiği bu, son dönemlerdeki sağduyulu açıklamalarıyla popülaritesi yükselen Barolar Birliği Başkanıvar.Ayrıca bu fake gündemi, seçimlerin ardından Barış Pınarı Harekâtı ve ABD temaslarıylaolan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı bir hamle olarak okumak da mümkün.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin anında yalanladığı, iddia sahiplerininse tek bir delil ortaya koyamadığı bu sansasyonugördükçe kendime hakim olamıyorum... İstemsizce gülüyorum.Gerçi haklısınız, Arınç'ın eski bir danışmanının başlattığı "bağımsız gazetecilik tartışmasında,ellerine bulaşmış Faltaylılarıntemsil ettiği bir ülke burası... Absürtlüklere alışığız.Ancak hiçbirikonusunda bu kez hikâyenin kahramanı olan Rahmi Beyin eline su dahi dökemezler.

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Zira Rahmi Bey,soğukkanlılıkta nal toplatır.Öyle ki bugün Atatürkçüler'in ve CHP tabanının reflekslerini şekillendirmekte bir aparat olarak işlev gören Turan her kılığa girer, hiç sorun etmez.Örneğin 28 Şubat'ta patronu Aydın Doğan'ken, Hürriyet Medya Towers'ın... Grubun muhafazakârlara yönelik çıkarttığıgazetesinde başyazar sütununa kurulur... Mehmet Şevket Eygi ve Avni Özgürel gibi isimlerin yazdığı gazetede dönemin Başbakanı Erbakan'a methiyeler düzerdi.Daha sonra da 5. kata inip, bugünkü Sözcü'nün babası olande dönemin şımarmış darbeci generallerine alkış tutardı.Çalışkan bir adamdı Rahmi Bey... Boş vakitlerinde de, tatil yörelerindeuydurup basardı.E tabii geçen onca senede ustalaştı.uydururdu, şimdi iseoturtmaya çalışıyor.yaşasa, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yeniden yazar, adını dakoyardı.Hem hikâyede fazla bir değişiklik yapmasına da gerek kalmazdı.yerine romanın kahramanı bu kez Rahmi Turan olurdu, o kadar.Ömrünü Ayarcı'nın yalanlarına inanıp heba eden Hayri İrdal'ın rolünü de Turan gibi bir karakteri ciddiye alıp kendine siyasi güzergâh belirleyen sözcü okurlarından herhangi biri üstlenebilirdi.İnsan en çok onlara üzülüyor aslında.