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MELİH ALTINOK
2020’de iki seçim var!

2020’de iki seçim var!

20.11.2019, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ak Parti grup toplantısında Türkiye- ABD ilişkilerine dair çarpıcı bir çerçeve çizdi.
"Başkan Trump ile oldukça verimli toplantılar yaptık. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için de en makul bir şekilde sürdürerek geride bırakmaktır.
Aramızdaki sorun alanların pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. Bu sorunlar suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki sorunların gerçek sebebini en iyi gören de Sayın Trump'tır. Biz de aynı anlayışla yüzümüzü geleceğe çevirerek iş birliği yapabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz...
Son ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçmiştir. Aramızdaki birçok meseleye kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."
Trump'ın işbaşına geldiği seçimlerinin arifesinde gerçekleşen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden beri bir üst gerginlik seviyesine yükselen Türkiye-ABD ilişkilerinde "normalleşme iradesi" gösterilmesi her açıdan olumlu.

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Cumhurbaşkanı her ne kadar partisinin grubunda konuşmuş olsa da tarif ettiği perspektifin yalnızca içeriye yönelik bir mesaj olmadığı ortada.
Çünkü 2020'de ABD seçimleri var. Ve bu seçim dünya üzerindeki hiçbir siyasi aktörün kayıtsız kalamayacağı bir süreç. ABD'de iş başına gelen yönetim, Latin Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa ve Orta Doğu'dan Çin'e kadar her ülkenin siyasetini ve ekonomisini doğrudan etkiliyor.
Bu muazzam domino etkisi de dış politikanın, ABD'de seçimlerinde "temel mesele" olmasının önünü açıyor.
Trump'ın, Obama'nın mirasçısı Hillary Clinton'la yarıştığı 2016 ABD seçim sürecinde Türkiye'de yoğunlaşan terör saldırılarını hatırlayın...
Sonra da, stadyumlarda, parklarda, duraklarda, mitinglerde yüzlerce sivili ve güvenlik görevlisini şehit verdiğimiz terör eylemlerinin ABD'de mekânın sahibi netleşince nasıl da bıçak gibi kesildiğini!
Sizi bilmem ama ben "Obama gitti terör bitti" diyenlerdenim.

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Bir önceki seçimde Trump'ın seçileceğine dair tahminlerim tutmuştu.
Şimdi de, takip edebildiğim kadarıyla, merkez medyanın çıkardığı gürültüye rağmen ABD kamuoyunda siyasi atmosfer Trump'ın lehine.
Umarım Kasım 2020 seçimlerini de, dış politikasını vesayet odaklarına değil "bilançoya" bakarak oluşturmaya çalışan Trump yeniden kazanır.
Halkısınız, onun öncesinde, baharda Washington'da kar yağsa Ankara'da üşüyen CHP'nin kurultayı var...
Bakalım ABD'deki seçim rüzgarı oraya nasıl vuracak?
Şimdiden renk verenler de var, gözümüzden kaçmıyor.
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