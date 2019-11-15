Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinden ne sonuç çıktı?Türkiye'nin tezleri karşısındane kadar gerçekçi olduğunu,verilen sözlere ne kadar uyulacağınıelbette kigösterecek.Çünkü söz konusu olan ABD. Ve içeride devam edenda Erdoğan'la olan gerçekçi (ve bence samimi) ilişkisine rağmenAncakSpiegel'emanşeti attıranşimdiden Türkiye'ninçıkarları açısındanolumlu düşünmemizisağlayacak cinsten.Zira gazetenin, Erdoğan'ın zirvedeki göğsümüzü kabartan performansına vedair yorumu,şimdiden dolmaya başladığının açık göstergesi:"Beyaz Saray'da kamuoyuna yansıyan basın toplantısı kısmında; sankiTürkiye Cumhurbaşkanı bu fırsattan istifade ederek, basın mensupları önündeve."

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ABD'deki kritik zirveden hemen önce bu köşede (8 Kasım),diye sormuştum.Dün baktım, diplomasinin ötesinde aralarında'ın, aracısız, yüz yüze görüşmesinden ödü kopanlar dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi.Haklısınız, ne diyecekler ki?tutturmuşlardı...Erdoğan da o kâğıt parçasını muhatabının eline tutuşturdu.Bu yüzden yine en iyi bildikleri şeyi yaptılar.Yalana, dolana, hakarete, itibar suikastına soyundular.Ziyaretten hemen önce,şeklindeki twitleriyleeden, karanlık odalarınanında yalanlanan haberlerini yaymayabaşladı mesela... "Haber" dediysemZira "Oval ofiste Dışişleri Bakanıtepki çekti" iddiasını ortaya atmanın...Ardından tepki gelince, "diye metne ek yapmanınbir gazetecilik faaliyeti olmadığını takdiredersiniz.

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Ama gariptir, bu rezil faaliyetler ortayken sosyal medyada eleştiri okları'a doğrultuldu. Zirvenin basın açıklaması kısmında, Kaplan'ın Mazlum Kobani isimli teröristin muhatap alınmasıyla ilgili sorusuna Trump'ın verdiği yanıt köpürtüldü.ABD Başkanı'nın cevabının sonuna eklediğisözleri elden ele dolaştı.Hilal'e tavsiyem hiç kafasına takmasın.Dışarıda da tanınmış olmanın tadını çıkartsın. Öyle ya,bulamaz.Başka hangi soru sorulabilirdi gibi gazetecilik tartışmalarına da asla girmesin.Zira Avrupa gazeteleri zirvenin ardından "dünyanın patronu kim" diye sorsalar da memlekette aklı başında herkes, gazeteci kılıklı buolduğunu gayet iyi biliyor.