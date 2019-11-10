Bilim,entropi (düzensizlik)mevcuttur veartar diyor. (Termodinamiğin ikinci yasası)Çünkü evrende, yaşamın kaynağı olan. Sürekli başka bir yere ve bir biçime transfer olur.. Veher noktasındaona ihtiyaç vardır. Yani. Bu yüzden hiçbir sistem aldığı ısıyı tamamen işe dönüştürecek şekilde çalışamaz... Daldaki elma da, yukarıya çıkmaya göre daha düşük bir enerji harcamayı gerektiren aşağıya doğru düşer, Newton'un başına denk gelir!Evet, yaşam dediğimiz süreç, aslında kaçınılmaz sürekli bir" ibarettir.bu sitem içinde varolmaya ve olan biteni anlamayaçalışan biz insanoğullarınındramatik halini, çaresizliğinide bence en iyitarif etmiştir. Üstelik tek kelimeyle:Basitçe söylersek birhissettiğimiz gibi.

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Sürekli düzenliği artan evrende minik bir zerre olan yeryüzündeoluşturmaya çalışan, toplumların, devletlerin reflekslerini ise üzerindekigösterir.Tarih boyunca, beraber yaşamış, aynı dili konuşan insanların arasında cetvelle çizilen sınırlar..., çekilen dikenli teller...Hepsi de büyük toplumsal ve sistemlerin, organizasyonların buza kazıdıkları yazılar gibidir.Ancak silinseler de hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

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Düşünsenize, bugün,Hatay'ın yanı başındaki Şam'dan gelenlere bugün "yabancı" diyoruz.Hala Meksika'dan Çin'e duvarlar örülüyor. Bizim buralarda da kimileri Diyarbakır'da yaşayanlara 100 yıl sora İstanbul'a gediklerinde "yabancı" denilmesi için haritalarda revizyon peşinde.Dünse1961'de ülkenin ortasınaörülmeye başlanan çokmeşhur bir sınırın,'nın 1989'da yıkılışınınyıl dönümü anmalarıvardı.Bu duvar soğuk savaş boyuncaile batıyı değil, asırlardır bir arada yaşayan, aynı dile, kültüre ve dini sahip Almanları da ayırmıştı.Ancak dün Alman gazetelerindeki makalelerde, yıkılışının üzerinden 30 yıl geçmesine karşın duvar sanki hala varmış gibi bir türlüyakınılıyordu.Gelir adaleti ve fırsat eşitliğine dair verilere bakılırsa, duvarın yıkılışından sonra geçen onca yıla rağmen Almanya'nın doğusu ile batısı arasında soğuk savaştakiÖrülen bir duvarın izi sizce ne zaman tam olarak silinir?