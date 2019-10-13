Suriye'deki teröristlere yönelik harekatın başından berisosyal medya hesaplarındanmesajlar tartışma konusu.Köşe yazarları her gün hangi sanatçının operasyonla ilgili ne dediğinin ve "demediğinin" listesini tutuyorlar.Dünya Kız Çocukları Günü'nden tutun da caretta-carettaların psikolojisine kadarbu kişilerinağızlarını açmamaları eleştiriliyor.En popüler isim yine Cem Yılmaz.sessizliğine dair gelen tepkiler üzerine bir gösterisinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyuran komedyenin mesajınıdiye okuduklarını söylüyorlar.Dün degündemdeydi.Şarkıcının attığı şu mesaj hayranları tarafından "geç kaldın" tepkisiyle karşılandı:"Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar içindilerim."

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Siyasetçilerin, ünlülerin önemli günlerdeki tebrik ve kınama mesajları benim için hiçbir pozitif değer taşımıyor.Çünkübirolmadığını vegeçmeyeceklerini biliyorum. İnsanınyazıya mesaja dökme ihtiyacı duyacakkadar yoğun yaşadığı bir duyguyu, ifadeetmek için uygun zamanı beklemeyeceği,ne derler kaygısı taşımayacağı ortada.

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Dolayısıyla bu kişilere yönelik medya baskısının da benim için tek bir anlamı var.O da bu insanlarınortaya çıkartması.Bunun "" diye soracak olursanız söyleyebileceğim tek şey var...Belki göz önündeki kişilerin imajlarının sahteliğini daha çok tescilledikçe aradaduyarız.Belki...Çok sık olmasına da lüzum yok...Zira başkasındakendimizde de olabileceğine dair sorgulamayıbir kez olsun yapınca, artık biz eski bizolmuyoruz.Kısacası daha iyi oluyoruz.